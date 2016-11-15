سعید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت کنونی تیم فوتسال یاسین پیشرو در لیگ برتر رضایت بخش است و تلاش تمام بازیکنان و کادر فنی و عوامل بر این است که بتوانیم تا پایان نیم فصل در جایگاه مناسبی در جدول قرار بگیریم.
وی درباره بازی اخیر تیمش برابر طرح و توسعه الوند قزوین افزود: بازی با تیم قزوینی بازی سختی بود زیرا آنها با توجه به وضعیت خود در جدول به دنبال کسب پیروزی بودند و بازی برابر این تیم به هیچ عنوان ساده نبود و جنجال و حواشی زیادی نیز در آن به وجود آمد.
کاپیتان تیم فوتسال یاسین پیشروی قم گفت: در نیمه دوم بازی، شرایط پیچیدهای بر مسابقه حاکم شد به طوری که برای کسب پیروزی، بازیکنان دوندگی زیادی انجام دادند و خوشبختانه توانستیم در نهایت ۳ بر ۲ برنده بازی باشیم و این پیروزی برای ما روحیه بخش بود.
قاسمی بیان داشت: یاسین پیشرو به دنبال کاهش فاصله با تیمهای صدرنشین است و برای رسیدن به این هدف باید در ۳ بازی باقی مانده تا پایان نیم فصل نتایج خوبی بگیریم و هوشیارتر از همیشه عمل کنیم البته کار راحت نیست اما یاسین پیشرو میتواند امتیازات خوبی از این ۳ بازی جمع آوری کنیم.
وی عنوان کرد: روز جمعه هفته جاری بازی دشواری در قم برابر تیم حفاری خوزستان در پیش داریم و می دانیم که حفاری حریف سرسخت و قدرتمندی است اما امیدواریم با حمایت هواداران در این بازی خانگی بتوانیم ۳ امتیاز این بازی را از آن خود کنیم.
کاپیتان تیم فوتسال یاسین پیشروی قم تصریح کرد: حمایت تماشاگران و مردم قم به تک تک ما انگیزه میدهد و من از هواداران میخواهم که در مسابقات خانگی ما را تنها نگذارند و از تیم حمایت کنند و پشتیبانی آنها برگ برنده ما خواهد بود.
کاپیتان تیم فوتسال یاسین پیشروی قم در گفتگو با مهر:
یاسین پیشرو به دنبال کاهش فاصله با تیمهای صدرنشین است
قم - کاپیتان تیم فوتسال یاسین پیشروی قم با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی این تیم برابر حفاری خوزستان در لیگ برتر گفت: یاسین پیشرو به دنبال کاهش فاصله با تیمهای صدرنشین است.
سعید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت کنونی تیم فوتسال یاسین پیشرو در لیگ برتر رضایت بخش است و تلاش تمام بازیکنان و کادر فنی و عوامل بر این است که بتوانیم تا پایان نیم فصل در جایگاه مناسبی در جدول قرار بگیریم.
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