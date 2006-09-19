هجدهمين كنفرانس بين المللي زبان انگليسي دريايي در چابهار برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اصغر رستمي هدف از برگزاري اين كنفرانس را آشنايي با روش هاي نوين و استاندارد آموزش زبان عمومي و تخصصي، معرفي نرم افزارها و وسايل كمك آموزشي، شيوه هاي مدرن ارزشيابي، آزمون سازي و تربيت مدرسان زبان تخصصي عنوان كرد.

وي اظهار داشت : اين كنفرانس همه ساله در يكي از دانشگاه هاي دريانوردي دنيا برگزار مي شود و كشورهاي زيادي متقاضي برگزاري اين كنفرانس هستند .

رستمي با اشاره به ارائه تقاضاي برگزاري اين كنفرانس از سوي ايران در سال 79 و محقق شدن آن در سال جاري گفت : در كنفرانس هاي قبلي بيش از 40 كشور دنيا در اين كنفرانس شركت داشته اند و پيش بيني ما براي كنفرانس جاري حضور حداقل 30 كشور است.

مشاور وزير علوم از دريافت 45 مقاله در قالب 30 مقاله خارجي و 15 مقاله ايراني خبر داد و تاكيد كرد : نتايج علمي اين كنفرانس به صورت كتاب در اختيار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

وي گفت: در كنفرانس سال گذشته كه در فرانسه برگزار شد، برگزاري اين كنفرانس در ايران مطرح شد. پس از آن نيز هيئت وزيران با برگزاري اين كنفرانس موافقت خود را اعلام كرد.

محمد حسين كريم - رئيس دانشگاه چابهار و رئيس هجدهمين كنفرانس بين المللي زبان انگليسي نيز بررسي مسائل و مشكلات متخصصين و گروه هاي دريايي و آشنايي با اصطلاحات خاص دريايي را از اهداف برگزاري اين كنفرانس دانست .

وي در خصوص مرتبه علمي دانشگاه و ميزان آشنايي آنها با مباحث عملي گفت : دانشگاه چابهار شامل يك دانشگاه ثابت و يك دانشگاه پرتاب يا همان دانشگاه سيار است كه در كشتي برگزار مي شود و دانشجويان اين دانشگاه دوره هاي كارورزي خود را در بنادر كانادا، آمريكا و سيدني مي گذرانند و سپس مدرك مهندسي دريافت مي كنند.