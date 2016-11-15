توافق «پوتین» و «ترامپ» برای گسترش روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره اهمیت عادی‌سازی روابط بین مسکو و واشنگتن، تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس بیانیه‌ای که کرملین منتشر کرد، در این تماس تلفنی که اولین گفتگوی دو طرف پس از پیروزی ترامپ در انتخابات بود، رئیس‌جمهور روسیه پیروزی ترامپ را در این انتخابات تاریخی تبریک گفت.

در ادامه این بیانیه آمده است: دو طرف همچنین در زمینه فراهم کردن شرایط برای برگزاری یک «دیدار خصوصی» با یکدیگر و ادامه تماس‌های تلفنی توافق کردند.

پوتین و ترامپ هر دو به وضعیت بسیار نامطلوب روابط روسیه- آمریکا در حال حاضر اذعان و بر ضرورت اقدام مشترک فعالانه برای عادی‌سازی این روابط تاکید کردند.

رئیس‌جمهوری روسیه در این تماس تلفنی از آمادگی خود برای مشارکت با دولت جدید آمریکا بر اساس برابری، احترام متقابل و مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر خبر داد.

در این بیانیه با اشاره به اینکه در این تماس تلفنی درباره خاتمه دادن به مناقشه سوریه نیز گفتگو شد، آمده است دو طرف همچنین در زمینه ضرورت تشریک‌ مساعی برای مقابله با دشمن شماره یک خود یعنی تروریسم و افراط‌گرایی بین‌المللی توافق کردند.

پوتین در زمان تبلیغات انتخاباتی ترامپ از وی به‌عنوان فردی که بدون شک بسیار فوق‌العاده و باهوش است نام ‌برده بود.

این وضعیت در حالی است که روز گذشته رسانه ها از تلاش انگلیس برای دور کردن ترامپ از پوتین خبر داده بودند.