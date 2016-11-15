ارزیابی زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تایید شد

سیاوش وحدت در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شهرستان مانه وسملقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه کاربری و قطعه بندی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد برای ۲۴۹ هکتار از اراضی این منطقه مشخص شده است.

وی با بیان اینکه بررسی نهایی وتصویب مطالعات فاز یک این منطقه انجام شده است، گفت: منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تا پایان امسال قابل واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری است.

به گفته وحدت، بر اساس نقشه طراحی شده، منطقه ویژه اقتصادی بجنورد دارای زون های غذایی، سلولزی، فلزی، کانی غیر فلزی، خدماتی، گمرک، آموزش و ...است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی تاکید کرد: نقشه کاربری منطقه ویژه اقتصادی باید به تصویب سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برسد.

وی اظهار کرد: عملیات زیرسازی، قیمت گذاری و واگذاری در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد در فاز اول به مساحت ۴۹ هکتار پس از تصویب نقشه کاربری انجام می‌شود.

وحدت اضافه کرد: ارزیابی زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد انجام و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرارگرفته است.

وی مزیت‌های ویژه منطقه اقتصادی بجنورد را برخورداری استان از مرز مشترک با ترکمنستان و ارتباط با کشورهای آسیای میانه از طریق ترکمنستان، قرارگیری در محور جاده آسیایی، کاهش هزینه تولید، برخورداری از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی اعلام کرد.

وحدت گسترش صنعت ترانزیت، صادرات مجدد و انتقال کالا و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال مولد را از اهداف دیگر منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد.

وحدت اظهارداشت: بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران، شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی به عنوان سازمان متولی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تعیین شده است.