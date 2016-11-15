طلا و نقره دسته فوق سنگین به نمایندگان ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داودی ملی پوش با آتیه وزنه برداری ایران در دسته فوق سنگین به همراه محمدرضا روشنی دیگر نماینده سنگین وزن ایران همچون رقابتهای جهانی ۲۰۱۶ مالزی در دوئل آسیایی موفق به کسب دو نشان ارزشمند طلا و نقره شدند.

این دو ملی پوش شایسته و با آتیه کشورمان در گروه خود با رقبایی از کشورهای ازبکستان، ژاپن، عربستان و چین تایپه، رقابتی جذاب و مهیج را در سالن آرنا توکیو ژاپن به نمایش گذاشتند.

حرکت یکضرب

علیرضا داودی نماینده دسته فوق سنگین (۹۴+ کیلوگرم) با ثبت وزنه های ۱۵۵ و ۱۶۶ کیلوگرم در حرکت یکضرب موفق شد مقتدرانه جایگاه نخست حرکت یکضرب و مدال طلای این وزن شود. داودی در سومین حرکت خود پشت وزنه ۱۷۱ کیلوگرم نیز قرار گرفت، اما چون برای مدال طلا رقابتی نداشت خیلی برای مهار این وزنه تلاش نکرد تا با همان وزنه ۱۶۶ کیلوگرمی صاحب مدال طلای یکضرب این دوره از پیکارها شود.

محمدرضا روشنی دیگر ملی پوش دسته فوق سنگین کشورمان نیز موفق شد با ثبت سه حرکت صحیح ۱۴۳ ، ۱۴۸ و ۱۵۲ کیلوگرم درنهایت بعد از داودی عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره حرکت یکضرب را به خود اختصاص دهد. در این حرکت لون لین شنگ وزنه بردار چین تایپه نیز موفق شد با ثبت وزنه ۱۴۶ کیلوگرم صاحب نشان برنز و عنوان سومی حرکت یکضرب دسته ۹۴+ کیلوگرم شود.

حرکت دوضرب و مجموع

علیرضا داودی در دوضرب با ثبت وزنه ۱۸۵ کیلوگرم جایگاه نخستش را در جدول تثبیت کرد. داودی در حرکت دوم دوضرب خود با ثبت وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی موفق شد با مجموع ۳۶۶ کیلوگرم صاحب دو نشان طلای دوضرب و مجموع شود.

روشنی هم با ثبت مجموع ۳۲۷ کیلوگرم ضمن دریافت دو نشان نقره دوضرب و مجموع جایگاه نایب قهرمانی را نیز به خود اختصاص دهد.

دراین وزن وزنه بردار تایپه با مجموع ۳۲۷ کیلوگرم سوم آسیا شد.