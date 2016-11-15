ثبت نام ۵هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور۹۵/ فردا آخرین مهلت ثبت نام

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت و پذیرش در رشته های تحصیلی جدید دوره روزانه و نوبت دوم(شبانه) دانشگاه ها و موسسات آموزشی آزمون سراسری سال ۹۵ از روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شده است.

وی افزود: ثبت نام و انتخاب رشته توسط داوطلبان واجد شرایط در این مرحله در روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه پایان می یابد.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل مساوی و یا بیشتر از یک (باتوجه به کارنامه نتایح علمی اولیه) براساس ضوابط و شرایط مندرج در اطلاعیه مذکور دفترچه راهنمای شماره یک، دو و سایر اطلاعیه های منتشره در صورت علاقه مند بودن می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه و با مطالعه دقیق دفترچه راهنما نسبت به انتخاب ۵۰ کد رشته محل اقدام و کد رشته محل های انتخابی را به تربیت اولویت علاقه ثبت کنند.

توکلی اظهار داشت: برای رشته های تحصیلی که پذیرش آنها صرفا براساس سوابق تحصیلی است، متقاضیان اعم از اینکه در آزمون سراسری سال ۹۵ ثبت نام و در جلسه آزمون حاضر بودند و یا افرادی که در این آزمون ثبت نام نکرده اند نیز می توانند شرکت کنند.

وی گفت: افرادی که در آزمون سرارسری سال ۹۵ ثبت نام نکرده اند و اما متقاضی ثبت نام در رشته های بدون آزمون دوره تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۵ هستند می توانند با پرداخت ۱۸ هزار تومان فرم تقاضانامه ثبت نام را تکمیل کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش با بیان اینکه در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال ۹۵ تعداد ۱۳ هزار و ۶۷۲ نفر پذیرفته می شوند، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۵۶۲ نفر در این مرحله ثبت نام کرده اند.