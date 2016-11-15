به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در میزگرد «واکاوی چالش های مدیریت و پیشرفت کارراهه زنان در ایران» در خصوص مخالفت برخی گروه های بانوان با برنامه های معاونت زنان، گفت: این واقعیت به تفکراتی برمی گردد که از دیرباز زنان را از دسترسی و دستیابی به مناصب تصمیم گیری و منابع قدرت و ثروت دور نگه داشته است.

وی با اشاره به اینکه این تفکرات که حتی در درون زنان نیز نهادینه شده است، زمینه های عملی ورود آنها به حوزه سیاسی را محدود می سازد، گفت: برخی زنانی که احساس می کنند ارزش های مقبول آنها در حال جایگزینی با هنجارهای جدید است و نظم موجود جامعه به هم می خورد، پرچم مخالفت و نقد را برافراشته می کنند که در این دوره هم بارها شاهد آن بودیم، در حالی که ما هم به اندازه آنها نگران از دست رفتن ارزش ها هستیم، با این تفاوت که معتقد به حفظ ارزش ها با روش های کارآمد، به روز و رویکردهای ایجابی و اقناعی هستیم.

مولاوردی اضافه کرد: ما تلاش کردیم حوزه زنان و خانواده را از سیاسی کاری و درگیر حاشیه شدن دور کنیم، البته خیلی ها می خواهند ما را درگیر حاشیه ها کنند تا از ماموریت های اصلی خود باز بمانیم، بعضا هم موفق بودند اما در مجموع از نتیجه دلخواه خود بازماندند.

وی با بیان اینکه بیشتر این حاشیه سازی ها از سوی همجنس هایمان است، ‌خاطرنشان کرد: آنان در چارچوب باوری که دارند این رویه را به زعم خودشان رسالت و ماموریت خود برای محافظت از منحرف نشدن این حوزه از مسیر مورد نظرشان قلمداد می کنند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: این در حالی است که با تغییر دولت ها فقط روش و رویکرد عوض می شود و ما در چارچوب سیاست های کلی نظام حرکت های خودمان را تنظیم می کنیم، اما ممکن است رویکردهایمان تغییر کند و این برای برخی قابل تحمل نیست و با حقیقت محض دانستن خود در هر دوره ای اصرار دارند که رویکرد و روش مورد پسند آنان بر جامعه حکومت کند.

بدون رانت آمده ام

مولاوردی همچنین درباره تجربه خود و نحوه روی کارآمدنش در دولت نیز گفت: بدون رانت خاصی و بدون اتکا به رابطه سببی و نسبی و آنچه که در کشورهای جهان سوم شاهد آن هستیم به صورت طبیعی فرصتی برایم پیش آمد که در این جایگاه قرار بگیرم.

وی با بیان اینکه در جایی گفتم به جای اینکه من این مسیر را انتخاب کرده باشم، مسیر من را انتخاب کرده است، اضافه کرد: من برنامه ریزی و هدفگذاری برای رسیدن به این جایگاه و مقام را نداشتم چون بعد از جابجایی دولت هشتم با نهم، از سیستم دولتی بازخرید کردم و تشخیص دادم در بخش خصوصی در رشته حقوق فعالیت کنم که به مدت پنج سال فعالیت داشتم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: دو ماه بعد از اولین پیشنهاد برای پذیرش این سمت به جمع بندی رسیدم، البته من شناخت کاملی از سختی این راه داشتم و در دوره اصلاحات در همین حوزه فعالیت کردم و با علم به تمام چالش هایی که فرارویم قرار داشت، این مسئولیت سنگین را پذیرفتم.

مولاوردی همچنین درباره روزهای سختی که در حوزه کاری اش داشته در پاسخ به سوال یکی از حاضران در میزگرد گفت: روزهای سخت زیادی داشتم که برای ادامه راه مردد می شدم و به این نتیجه می رسیدم که دیگر فایده ای ندارد و باید کسانی که می توانند در این شرایط کاری کنند، بیایند.

سخت ترین روزهای کاری معاون رئیس جمهوری

وی با اشاره به اینکه دو مورد به عنوان سخت ترین روزهای کاری من است، اظهارکرد: یکی از آنها مربوط به زمانی است که موضوع حضور خانواده ها و دختران در ورزشگاه ها مطرح بود و هنوز به استناد تیترهای رسانه های خاص و با وجود تمام توضیحات و تبیین هایی که بارها ارائه شده است، وانمود می شود که اولویت اصلی معاونت پیگیری این موضوع است.

وی با بیان اینکه حتی بحث را به قم و مراجع تقلید نیز کشاندند، ادامه داد: آنچه که تیتر یک رسانه خاص است و منطبق بر واقعیت نیست نباید مبنای قضاوت ها باشد، در حالی که متاسفانه اینگونه است.

مولاوردی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی هم در خصوص ضرورت استثنا قائل شدن بر ماده ۱۸ قانون گذرنامه، مشابه آنچه در حج تمتع و عمره برای زنان اتفاق می افتد، بود که باز همان وضعیت تکرار شد و مراجع هم واکنش نشان دادند و معاونت زنان،‌ فشار همه جانبه ای را در آن شرایط تحمل کرد؛ آنچه ما به دنبالش بودیم با وارونه نمایی در خروج بی قید و شرط و فروپاشی خانواده صورت گرفت.

وی به فرآیند اجتماعی شدن و کلیشه های منفی که از زنان و مردان به ویژه در رسانه ها ساخته و پرداخته می شود، اشاره کرد و گفت: هنوز در تمام دنیا کمبود یا حضور نداشتن زنان در مناصب تصمیم گیری در عرصه های هنر، فرهنگ، ورزش، رسانه، آموزش، دین و قضا مانع از آن شده است که زنان تاثیر تعیین کننده ای بر بسیاری از نهادهای کلیدی جوامع داشته باشند.

انتصاب زنان در مناصب و قدرت هنوز چالش جدی است

مولاوردی در ادامه اظهار کرد: ۲۱سال پیش در چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن این حوزه یکی از ۱۲حوزه نگران کننده زندگی زنان جهان تعیین شد که به نظر می رسد به رغم دستاوردهای قابل توجه هنوز چالش های جدی در این حوزه نمایان است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: زنان به دلیل محدودیت در دسترسی به مجاری سنتی کسب قدرت مانند هیات های تصمیم گیری احزاب و سندیکاها، از طریق سازمان های مردم نهاد منافع خودشان را پیش می برند.

وی تصریح کرد: بسیاری از رویه ها و نگرش ها و مناسباتی که در جامعه است، ریشه در خانواده و مناسبات نابرابر قدرت میان زن و مرد دارد، که این وضعیت را می توان در رویکرد ساختاری - کارکردی که با تبیین نقش های مشخص، دستیابی زنان به مدیریت کلان و مشارکت آنها در این سطح را بر هم زننده نظم اجتماعی موجود و سنتی می داند منطبق دانست.

مولاوردی به کمبود شبکه های زنان برخلاف آنچه برای مردان فراهم است، اشاره کرد و گفت: بسیاری از توزیع و تقسیم مناصب در شبکه ها، جلسات و سالن های ورزشی که مردان حضور دارند، رخ می دهد در حالی که زنان صاحب قدرت و منصب هم ترجیح می دهند ساعت غیراداری را بلافاصله به خانواده خود اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه شبکه ای عمل کردن در انتصاب ها خیلی موثر است، ادامه داد: کمبود همبستگی بین زنان از دیگر موانع است البته این وضعیت به دلیل محدود بودن مقام ها و شغل ها برای زنان است که تشدید می شود.

در رفع آسیب های اجتماعی؛ سنگ بزرگ نشانه نزدن است

وی به روند آسیب های اجتماعی و توانمندسازی زنان نیز اشاره کرد و گفت: در چارچوب برنامه ای که در سطح ملی درباره آسیب های اجتماعی در دستور کار است خودمان را هماهنگ کرده ایم.

مولاوردی تشکیل ستاد مقابله با آسیب های اجتماعی و همکاری در ۱۳ کارگروه مرتبط با این موضوع را از برنامه های این معاونت دانست و افزود: هر ۶ ماه یکبار در حضور رهبر معظم انقلاب گزارش اقدامات فوق العاده درباره آسیب های اجتماعی ارائه می شود.

وی درباره اینکه قدم هایی برای کاهش آسیب های اجتماعی در کشور برداشته شده است، گفت: هیچ ادعایی برای رفع آسیب های اجتماعی در کشور نداریم چون با روند رو به رشد موجود، سنگ بزرگ نشانه نزدن است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: امیدواریم با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت ها حرکت بزرگی در سطح ملی در این زمینه شکل بگیرد.