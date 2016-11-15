نایب قهرمانی در لیگ برتر جوانان بخشی از ظرفیت فوتسال قم بود

مرتضی درخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما در مسابقات جوانان کشور در ۲ شهر ساری و رشت به میدان رفتیم و مجموعا ۱۲ بازی برگزار کردیم و در نهایت با کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر جوانان کشور به کار خود پایان دادیم که نتیجه ارزشمندی برای فوتسال قم بود.

وی افزود: هزینه تیم ما در مسابقات امسال در مجموع حدود ۳۰۰ میلیون ریال بود که این هزینه شامل رفت و آمد، اسکان، تغذیه، تمرین، ورودی مسابقات و هزینه‌های جانبی بوده است بدون اینکه دستمزدی به کسی پرداخت شود البته برای کمک گرفتن از مسئولان ورزش، نامه نگاری کردیم و اگر دغدغه مالی کمتری داشتیم احتمال قهرمانی تیم بیشتر می‌شد.

مدیر تیم فوتسال آپکو پارس قم گفت: از بین ۱۶ بازیکنی که در لیگ برتر با ما بودند ۱۳ بازیکن از نفرات آپکو پارس و ۳ بازیکن از سایر تیم‌ها بودند که باشگاه صدرا سیستم با در اختیار قرار دادن محمد عالی و باشگاه ماهان تندیس با در اختیار قرار دادن حسین میره‌ای و علی اکبر حسن‌پور کمک بزرگی به ما کردند و ما نیز در آینده آماده هر گونه همکاری با آن‌ها خواهیم بود.

درخانی بیان داشت: ما با حمایت رئیس هیئت فوتبال استان قم بدون پرداخت هزینه وارد لیگ برتر شدیم و حضور ما در لیگ برتر فوتسال جوانان کشور تنها با یک سوم ظرفیت واقعی فوتسال قم در رده سنی جوانان صورت گرفت.

وی عنوان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در روز پایانی رخ داد تیمم را قهرمان واقعی این مسابقات می‌دانم و نه نایب قهرمان و تیم‌های حاضر در لیگ به این موضوع اذعان دارند و ما پس از تیمی نایب قهرمان شدیم که هم در دور گروهی آن‌ها را یک بار شکست داده بودیم و هم در مرحله نهایی.

مدیر تیم فوتسال آپکو پارس قم تصریح کرد: ما همچنان از نظر مالی در مضیقه هستیم و وقتی یک تیم موفق می‌شود برای حفظ موقعیت خود در جایگاه موفقیت باید برنامه داشته باشد و بتواند هزینه کند. برنامه ما حضور در لیگ امیدها است و اگر بودجه‌ای در کار باشد می‌خواهیم وارد لیگ‌های سطح بالای کشور شویم اما این اهداف به موجودی مالی ما بستگی دارد.