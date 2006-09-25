پرچم هاي انگليسي براي خوزستان! / تلويزيون بهائي در امارات ، راديو "آوا" در اردن / تلفات حزب الله يك هشتم اسرائيل / ديدگاه مثبت امير عبدالله به برنامه هاي صلح آميز اتمي ايران / احمدي نژاد و نامه اقتصاد دانان / تعبير سيد حسن نصرالله از سينما و ...

- درسال تحصيلي 84-85 از كل بودجه اختصاص يافته به وزارت آموزش وپرورش مبلغ 600ميليارد تومان به خزانه عودت داده شده است واين درحالي است كه مشكل نوسازي مدارس، معضل مدارس استيجاري وپرداخت معوقه هاي فرهنگيان همچنان دراين وزارتخانه پابرجاست.

- نقش نيروهاي انگليسي درتوليد و توزيع پرچم گروهك هاي تجزيه طلب در استان خوزستان تاييد شده است. به گفته يك مقام مسئول، اخيرا يك محموله از پرچم هاي عناصر تجزيه طلب از طريق انگلستان به كويت و از اين كشور به جنوب عراق ارسال و از طريق مرزهاي زميني عراق به خوزستان وارد شده كه نمونه هاي آن در اهواز و آبادان رويت شده است.

- راه اندازي يك شبكه ماهواره اي جديد ضد انقلاب با هدف پخش موضوعات سياسي- اجتماعي عليه نظام ايران در دستور كار يك بهايي قرار گرفته است. گزارشهاي رسيده حاكي است، شبكه "نيلي. تي. وي" توسط يك بهايي به نام ....تاسيس و قرار است تاهفته آتي فعاليت خود در امارات را آغاز كند. هم اكنون كارهاي مربوط به توليد محصولات اين شبكه در حال انجام است و سفارشهايي نيز از سوي دست اندركاران شبكه فوق به برخي افراد داده شده است. دراين ارتباط يكي از مجريان اسبق تلويزيون نيز قرارداد همكاري را با دست اندركاران اين شبكه منعقد ساخته و مدتي است همراه با خانواده اش ضمن اقامت در دبي و قبرس كارهاي محوله رادر خصوص جذب اگهي واسپانسر برعهده گرفته است. از واكنش دولت امارات متحده عربي در اين خصوص خبري در دست نيست.

- يك وزارتخانه اقتصادي به تمامي زير مجموعه هاي خود دستور داده كه ازارائه اطلاعات واخبار وانجام هرگونه مصاحبه با رسانه ها به هر صورتي خودداري كنند.

- اخيرا يك باند اغفال دختران از جنوب كشور به امارات متلاشي شده است. اين باند كه در بوشهر شناسايي و متلاشي شده، دختران كم سن و سال را از استانهاي فارس، خوزستان و بوشهر و چند منطقه ديگر جنوبي كشور فريب داده و سپس با ترفندهايي مانند ازدواج صوري، مسافرتهاي خانوادگي و حتي اشتغال ، به امارات منتقل كرده اند.

- در بيش از يك ماه مقاومت حزب الله در مقابل حملات رژيم صهيونيستي، كادر اين جنبش آسيبي نديده و آمار شهداي اين جنبش نزديك به 50 نفر بوده است. در حاليكه تلفات ارتش اسرائيل حدود 400 نفر تخمين زده شده كه 170 نفر آنان كماندو و سايرين از نيروهاي نظامي عادي بوده اند.

- گفته مي شود در جريان سفر دكتر احمدي نژاد به قم، يكي از 50 نفري كه بيانيه موسوم به 50 اقتصاددان را نوشته بود، خطاب به رئيس جمهورخواستار پاسخگويي به اين نامه مي شود كه وي نيزبا لبخند درپاسخ مي گويد: نامه شما هم بعنوان بخشي از واقعيات اقتصاد ايران قابل توجه است ، ولي پياز داغ آن زياد بود. اميدوارم در آينده نزديك به آن پاسخ دهيم.

- شنيده شده است دليل انتخاب ميردامادي بعنوان دبير كل حزب مشاركت تاكيد اكثريت اعضاي اين شورا براي نزديكي به مجمع روحانيون مبارز و مهدي كروبي به عنوان دبير كل حزب اعتماد ملي بوده است.

- يكي از كارگردانان كشورمان كه چندي پيش با سيد حسن نصرالله ديدار داشته به نقل از وي گفته است: هر كسي كه براي حزب الله يك ساعت فيلم بسازد، براي من با 300 رزمنده جهادگر برابري مي كند.

- استيون اسپيبرگ،كارگردان يهودي الاصل يك ميليون دلارازدرآمد موسسه سينمايي خود را صرف كمك به رژيم صهيونيستي كرده است. گفتني است وي عضو صندوق بحران اسرائيل نيزمي باشد كه درآمد اين صندوق صرف هزينه هاي مربوط به شهروندان شمال اسرائيل كه به طور عمده درگير جنگ با لبنان هستند، خواهد شد.

- اطلاعات دريافتي حاكي است سازمان جاسوسي آمريكا بودجه اي را براي راه اندازي راديو فارسي در كشور اردن اختصاص داده است. برپايه اين اطلاعات، مديران سازمان سيا در نامه اي به سفارت آمريكا در كشور اردن صراحتا هدف از راه اندازي اين راديو را تخريب فرهنگ مردم مسلمان ايران و همچين تحريك افكار عمومي شمال غرب ايران اعلام كرده است. سفارت آمريكا در پي وصول اين نامه در افزايش گام برخي نويسندگان و گويندگان آشنا به زبان هاي محلي را دعوت به همكاري كرده است. نام اين راديو "آوا" اعلام شده است.

-گفته مي شود علي يونسي وزير سابق اطلاعات دريك جلسه خصوصي گفته است: در انتخابات رياست جمهوري اصلاح طلبان برنده انتخابات بودند ولي با بي تدبيري شكست خوردند. وي گفته است بي تدبيري و ائتلاف به همراه معرفي چند كانديدا و عدم دفاع از آنها باعث شكست اطلاع طلبان شد. يونسي تصريح كرده است: بيشترين ضربه به اصلاح طلبان را حزب .... زد و متاسفانه باعث تشديد اختلافات شد.

- براساس گزارشهاي دريافتي، يك سفارت خارجي درتهران، فعاليت هايي را درجهت جمع آوري اخبار و اطلاعات حول محورهاي ذيل آغاز كرده است، نحوه كشتن زرقاوي، جزئيات طرح نخست وزير عراق جهت برقراري امنيت، علت نا آرامي هاي شهر بصره ، گسترده و نفوذ ايران در ارتباط با اكراد عراق طرح تشكيل حكومت يكپارچه كردستان عراق.

- مواضع و ديدگاه هاي خاندان سلطنتي آل سعود درخصوص فناوري هسته اي ايران به دو دسته تقسيم شده است. دسته اول شامل ملك عبدالله پادشاه عربستان و مقامات همسو و نزديك به وي است كه فناوري هسته اي ايران را با نگاه مثبت دنبال كرده و معتقدند ايران مسلمان ومقتدر نه تنها ضرري را متوجه عربستان نخواهد كرد بلكه به نفع كشورهاي اسلامي و عليه اسرائيل است. دسته دوم نيز مقاماتي هستند كه با ظن و ترديد به فناوري هسته اي ايران نگاه مي كنند . اين افراد كه از ميان وزرا و اميران مناطق هستند با اظهارات بدبينانه تمايل به توسعه روابط با ايران ندارند.

- اعضاي شوراي امنيت ملي تركيه اخيرا گزارش جامعي از ارزيابي فعاليت هاي هسته اي ايران تهيه و در اختيار اعضاي غير نظامي شامل رئيس جمهور، نخست وزيرو ساير اعضاي كابينه و رئيس هيات (سازمان امنيت تركيه) قرار داده اند. در بخشي از اين گزارش آمده است: سياست هسته اي ايران كه 10 درصد كل ذخاير نفتي جهان و 13 درصد از ذخاير گاز دنيا را در اختيار دارد نمي تواند صرفا جنبه اقتصادي داشته باشد. ايران براساس دكترين امنيت ملي خود تحت هر شرايطي به راه خود ادامه داده و از غني سازي نيز دست نخواهد كشيد و در اين ميان فقط در حال بازي كردن با زمان وكسب فرصت است. از نظر نظامي هم در صورت حمله رژيم صهيونيستي و آمريكا به تاسيسات هسته اي ايران با توجه به توانايي هاي عظيم موشكي و قدرت هوايي ايران، جنگ سختي شكل خواهد گرفت.

- يكي از روزنامه نگاران ارشد منتسب به جريان اصلاح طلب اخيرا در پاسخ به درخواست برخي خبرنگاران براي انجام مصاحبه با خود درخواست وجه در قبال مصاحبه كرده است. وي در برابر مصاحبه هايي با واژه هاي 800-1000 و بيش از آن رقم تعيين كرده است.