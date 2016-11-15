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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۳۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

آمادگی شرکت گاز کرمانشاه برای فصل سرما/بهای گازپلکانی حساب می‌شود

آمادگی شرکت گاز کرمانشاه برای فصل سرما/بهای گازپلکانی حساب می‌شود

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از آمادگی این شرکت برای ورود به فصل سرما خبرداد و گفت: مشترکین مصرف گاز خود را مدیریت کنند چرا که بهای آن به صورت پلکانی محاسبه می شود.

سیروس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این شرکت برای آمادگی فصل زمستان گفت: شرکت گاز استان کرمانشاه هر ساله قبل از ورود به فصل سرما برای آمادگی مواجه با مشکلات احتمالی در خطوط و شبکه های گازرسانی اقداماتی را انجام می دهد.

وی افزود: به این منظور اکیپ های ویژه ای از واحد بازرسی فنی ماموریت انجام این کار را به عهده داشته اند و خطوط و شبکه ها کاملا نشت یابی شده و ایرادات برطرف شده است.

تجهیزات شرکت گاز برای فصل زمستان اورهال شده است

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: هم چنین به این منظور ایستگاه‌های گاز، ایستگاه‌های TBS و CGS اورهال و تعمیرات اساسی شده اند و هم چنین اکیپ های امدادی و تعمیراتی سازمان‌دهی مجدد شده اند.

وی تاکید کرد: طی اقدامات صورت گرفته آمادگی خوبی از سوی شرکت گاز برای ورود به فصل سرما کسب شده است.

شهبازی یادآور شد: مردم عزیز حتما در مصرف گاز طبیعی نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه گاز نعمت خوبی است و آسایش را به همراه آورده است  گفت:علی رغم این موضوع گاهی اگر سهل انگاری‌ای از سوی مشترکین صورت گیرد و نکاتی که باید در مصرف گاز رعایت شود اتفاق نیفتد، ممکن است با خطراتی مواجه شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تاکید کرد: در بحث ایمنی، مشترکین حتما دودکش ها را چک کرده و از باز بودن مسیر دودکش قبل از استفاده از وسایل گازسوز مطمئن شوند که مسدود نباشد. چرا که در غیر اینصورت ممکن است خطرات جدی ای را ایجاد کند و تلفات جانی مشترکین را نیز به همراه داشته باشد.

وی بر مصرف بهینه گاز از سوی مشترکین نیز تاکید کرد و گفت: هم اکنون قیمت گاز به صورت پلکانی محاسبه می شود و هر چقدر مشترک مصرف پایین تری داشته باشد قیمت ها در پله های پایین بوده اما چنانچه مصارف بالاتر باشد، قیمت ها نیز به صورت پلکانی و تصاعدی افزایش می یابد.

شهبازی تصریح کرد: هر متر مکعب گاز در فصل سرد از ۴۰ تا ۴۵ تومان محاسبه می شود و در مصارف و پله های بالا به بالای ۲۰۰ تومان نیز می رسد.

وی  افزود: بنابراین هرچه قدر مصارف پایین باشد، قیمت هم پایین است و در مصارف بالا مشترک باید بهای بیشتری بپردازد.

کد مطلب 3824863

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