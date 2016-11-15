سیروس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این شرکت برای آمادگی فصل زمستان گفت: شرکت گاز استان کرمانشاه هر ساله قبل از ورود به فصل سرما برای آمادگی مواجه با مشکلات احتمالی در خطوط و شبکه های گازرسانی اقداماتی را انجام می دهد.

وی افزود: به این منظور اکیپ های ویژه ای از واحد بازرسی فنی ماموریت انجام این کار را به عهده داشته اند و خطوط و شبکه ها کاملا نشت یابی شده و ایرادات برطرف شده است.

تجهیزات شرکت گاز برای فصل زمستان اورهال شده است

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: هم چنین به این منظور ایستگاه‌های گاز، ایستگاه‌های TBS و CGS اورهال و تعمیرات اساسی شده اند و هم چنین اکیپ های امدادی و تعمیراتی سازمان‌دهی مجدد شده اند.

وی تاکید کرد: طی اقدامات صورت گرفته آمادگی خوبی از سوی شرکت گاز برای ورود به فصل سرما کسب شده است.

شهبازی یادآور شد: مردم عزیز حتما در مصرف گاز طبیعی نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه گاز نعمت خوبی است و آسایش را به همراه آورده است گفت:علی رغم این موضوع گاهی اگر سهل انگاری‌ای از سوی مشترکین صورت گیرد و نکاتی که باید در مصرف گاز رعایت شود اتفاق نیفتد، ممکن است با خطراتی مواجه شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تاکید کرد: در بحث ایمنی، مشترکین حتما دودکش ها را چک کرده و از باز بودن مسیر دودکش قبل از استفاده از وسایل گازسوز مطمئن شوند که مسدود نباشد. چرا که در غیر اینصورت ممکن است خطرات جدی ای را ایجاد کند و تلفات جانی مشترکین را نیز به همراه داشته باشد.

وی بر مصرف بهینه گاز از سوی مشترکین نیز تاکید کرد و گفت: هم اکنون قیمت گاز به صورت پلکانی محاسبه می شود و هر چقدر مشترک مصرف پایین تری داشته باشد قیمت ها در پله های پایین بوده اما چنانچه مصارف بالاتر باشد، قیمت ها نیز به صورت پلکانی و تصاعدی افزایش می یابد.

شهبازی تصریح کرد: هر متر مکعب گاز در فصل سرد از ۴۰ تا ۴۵ تومان محاسبه می شود و در مصارف و پله های بالا به بالای ۲۰۰ تومان نیز می رسد.

وی افزود: بنابراین هرچه قدر مصارف پایین باشد، قیمت هم پایین است و در مصارف بالا مشترک باید بهای بیشتری بپردازد.