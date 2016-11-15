به گزارش خبرنگار مهر، «آنگاه» نشریهای است فرهنگی هنری به سردبیری آرش تنهایی که با همکاری جمعی از نویسندگان و هنرمندان در داخل و خارج از کشور، با گستره مخاطبی شامل بر مدیران فرهنگ و هنر، شاغلان هنر در (معماری، هنرهای تجسمی، سینما، تاتر، موسیقی و ادبیات) دانشجویان و علاقهمندان فرهنگ و هنر در ایران و جهان نتشر شود.
«آنگاه» در هر شماره به یک سوژه خاص میپردازد که با حضور افراد کارشناس در آن حوزه بررسی و از منظرهای گوناگون بررسی میشود. دست اندرکاران این نشریه میگویند برای خود رسالتی مابین کتاب و مجله قائل هستند.
شماره نخست این نشریه به موضوع کافه و کافهنشینی پرداخته و با آثار و نوشتارهایی از کامبیز درمبخش، ابراهیم حقیقی، ناصر فکوهی، لیلی گلستان، احمد پوری، احمد محیط طباطبایی، گیتا گرکانی و بیش از ۳۰ نفر از نویسندگان هنرمندان معاصر ایران در ۲۰۸ صفحه، به صورت رنگی و با جلد گالینگور در قطع وزیری منتشر میشود.
«آنگاه» طی این مراسم و با حضور جمعی از نویسندگان، هنرمندانِ اهل تئاتر، سینما، ادبیات و هنرهای تجسمی، ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۲۶ آبان در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان رونمایی خواهد شد و پس از این آن در کتابفروشیهای معتبر و کیوسکهای مطبوعاتی توزیع خواهد شد.
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