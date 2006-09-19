جايگاه خاص فيلم و سينما نزد مديريت شهري نشانه احترام به سلائق شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبري دومين جشنواره بين المللي فيلم شهر صبح امروز با حضور سهيل جهان بيگلري مدير عامل و مدير امور سينما و تلويزيون موسسه تصوير شهر، ايرج تقي پور دبير جشنواره و رضا استادي مشاور رسانه اي دبير و جمعي از خبرنگاران رسانه ها در فرهنگسراي هنر برگزار شد.

جهان بيگلري در ابتدا درباره فعاليت هاي موسسه تصوير شهر گفت: "تا به حال اين موسسه فعاليت هاي متعدد سينمايي و تلويزيوني در راستاي اهداف شهرداري داشته كه از جمله آنها مي توان به "خون بازي" رخشان بني اعتماد، "ميم مثل مادر" رسول ملاقلي پور و مجموعه "كتابخانه هدهد" مرضيه برومند اشاره كرد. ما هميشه درصدد بوديم اين آثار را در يك جشنواره حرفه اي به نمايش بگذاريم كه در حال حاضر دو سال است جشنواره فيلم شهر برگزار مي شود و محل مناسبي براي عرضه اين آثار است."

وي ادامه داد: "اولين دوره جشنواره بين المللي فيلم شهر در سال 84 برگزار شد و امسال نيز در آذرماه دومين دوره اين جشنواره در تهران برگزار مي شود كه اميد است به كمك شما عزيران بتوانيم نسبت به سال گذشه جشنواره اي پربارتر داشته باشيم."

در ادامه نشست، تقي پور دبير اين دوره جشنواره فيلم شهر گفت: "در مجموعه كارهاي شهرداري مقوله سينما جاي خاص خود را دارد. به همين منظور برگزاري اين جشنواره در ادامه فعاليت هاي ديگر سازمان فرهنگي هنري شهرداري است و به نوعي از خدمات شهرداري تهران به حساب مي آيد."

وي درباره بخش هاي مختلف جشنواره فيلم شهر گفت: "اين جشنواره در بخش بين المللي براي فيلم هاي بلند 10 فيلم و در بخش فيلم هاي بين المللي كوتاه نيز 30 فيلم را در نظر گرفته است. به طور طبيعي از اين تعداد فيلم حدود 30 فيلم به فيلم هاي ايراني و بقيه به فيلم هاي خارجي اختصاص مي يابد. بخش ديگري نيز به عنوان مسابقه فيلم هاي 137 ثانيه اي است كه به فوريت هاي خدمات شهرداري ارتباط دارد."

دبير دومين جشنواره فيلم شهر در ادامه افزود: "يكي ديگر از بخش هاي مهم جشنواره توجه به يكي از شهرهاي اسلامي است كه اين شهر امسال بيروت است. شايد براي ما به عنوان يك همدرد و مسلمان تنها كاري كه مي توانيم انجام بدهيم نمايش فيلم هاي برگزيده و مناسب درباره اين شهر است. اميدواريم بتوانيم افرادي را نيز از شهرداري بيروت براي حضور در جشنواره دعوت كنيم. در بخش جنبي جشنواره امسال مروري بر آثار يك فيلمساز داريم كه هنوز موضوع آن قطعي نشده است."

وي درباره هيات انتخاب و داوري جشنواره فيلم شهر گفت: "داوران ما اكثريت بين المللي خواهند بود و البته سعي كرده ايم افراد سرشناس در حوزه فرهنگ كه صاحب نظر هستند و ما به عنوان كارشناس آنها را مي شناسيم وارد مجموعه داوران ما شوند. اسامي هيات انتخاب نيز به زودي در اختيار مطبوعات قرار مي گيرد."

تقي پور روند مكاتبات با كشورهاي خارجي براي شركت در اين جشنواره را روندي صحيح و قابل قبول دانست و افزود: "ما تا به حال با 300 موسسه توليد فيلم در داخل و خارج كشور مكاتبه و حدود 70 يا 80 فيلم از كشورهاي خارجي دريافت كرده ايم. با اينكه 20 آبان ماه آخرين مهلت ارسال آثار است، هنوز دوستان سينمايي ما در ايران مانند شركت در تمام جشنواره هاي ديگر تعداد محدودي فيلم ارسال كرده اند."

وي در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران درباره بودجه جشنواره فيلم شهر گفت: "رفتار ما كاملا صرفه جويانه است و مطمئن باشيد با همين مقدار بودجه و رقم محدودي كه در اختيار ماست جشنواره اي به ياد ماندني و مناسب برگزار خواهيم كرد."

دبير جشنواره درباره جوايز اين دوره هم گفت: "در بخش بهترين فيلم هاي بلند سينمايي 14 هزار دلار، بهترين كارگرداني 12 هزار دلار، بهترين فيلمنامه 7 هزار دلار، بهترين فيلم كوتاه 7 هزار دلار، بهترين فيلم مستند 7 هزار دلار و جايزه بهترين تحقيق نيز 2000 هزار دلار است. هفت هزار دلار نيز براي فيلم هاي بلند و كوتاه كه با مشاركت 50 درصدي ساخته شده اند البته فقط به فيلم هاي ايراني تعلق مي گيرد."

تقي پور در پايان درباره زمان برگزاري دومين جشنواره فيلم شهر گفت: "دومين جشنواره بين المللي فيلم شهر از 25 تا 28 آذرماه در تهران برگزار مي شود و سينماي نمايش دهنده آثار جشنواره هم سينما فلسطين است."