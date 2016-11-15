تداوم رایزنی با مدیران صنایع استان مرکزی برای حمایت صنعت از ورزش

محسن غفاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان مرکزی در حوزه ورزش از ظرفیت خوبی برخوردار بوده و در این بخش، نیاز به توجه و حمایت همه جانبه دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان مرکزی یک استان صنعتی است انتظار داریم که صنایع به ورزش استان کمک و از آن حمایت کنند.

وی افزود: مشکلات فعلی صنایع استان را درک می کنیم، اما به هر حال این واحدها از منابع استان برای فعالیت استفاده می کنند و با توجه به برخی عارضه ها و مشکلات ناشی از فعالیت آنها، این صنایع باید کمک به سالم سازی فضای اجتماعی و رشد ورزش را در دستور کار خود قرار دهند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی بیان کرد: برخی از صنایع استان در حال حاضر روند بسیارخوبی را در حمایت از ورزش استان در رشته های مختلف ورزشی بر عهده گرفته اند که جای تقدیر دارد اما این روند باید گسترش یابد.

غفاری خاطرنشان ساخت: در راستای جلب این حمایت مدتی است که جلساتی در غالب کارگروه صنعت و ورزش استان مرکزی به ریاست استاندار مرکزی برگزار شده و در ادامه این پیگیری ها، به دنبال رایزنی های بیشتر با مدیران واحدهای بزرگ صنعتی برای فعال شدن آنها در عرصه ورزش هستیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون در استان مرکزی ۴۵هیات ورزشی فعال است که بسیاری از ورزشکاران این هیات های ورزشی در تیم های ملی حضور داشته و افتخار برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را در کشورهای خارجی و میدان های بین المللی ورزشی دارند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی خاطرنشان ساخت: استان مرکزی در زمینه برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی از آمادگی خوبی برخوردار است واین ادعا را در برگزاری مسابقات بین المللی اسکواش در سال جاری ثابت کرده و تلاش داریم این روند ادامه یابد.