انتقاد «ساندرز» از سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور «برنی ساندرز» در گفتگو با یو اس ای تودی، گفت: پس از انتخاب مردی به‌عنوان رئیس‌جمهور که بیشترین آرا را به دست نیاورده، نیاز است در نظام انتخاباتی آمریکا بازنگری صورت گیرد.

ساندرز در ادامه گفت پیروزی دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه، بر هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات، بحث جدی درباره نظام آرا «الکترال کالج» را ضروری کرده است.

وی در ادامه گفت: ممکن است بخواهیم نگاهی به‌کل نظام مجمع گزینندگان (الکترال کالج) بیاندازیم زیرا این نظام مردی را بر کرسی ریاست جمهوری نشانده که اکثریت آرا را به دست نیاورده، این موضوعی است که ما نیاز داریم درباره آن بحث جدی داشته باشیم.

ترامپ باوجود شکست در آرای مردمی، موفق شد ۲۹۰ رای الکترال را به دست آورد و رقیب او هیلاری کلینتون تنها توانست ۲۲۸ رای الکترال را از آن خود کند.

اظهارات ساندرز در حالی مطرح شد که هزاران نفر از مردم امریکا با برگزاری اعتراضاتی در مناطق مختلف این کشور از ترامپ خواستند تا به خاطر اظهارات نژادپرستانه و تفرقه‌افکنانه خود در فعالیت‌های انتخاباتی‌اش، از سمت خود کناره‌گیری کند.

ساندرز، که رقابت‌های درون‌حزبی را به کلینتون واگذار کرد، در خصوص این اعتراضات گفت: معترضین می‌خواهند نظرات خود را ابراز کنند. آنها خیلی ترسیده‌اند و واقعا مخالف ترامپ هستند.