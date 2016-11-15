معاون اول رئیس جمهور از طرح های اقتصاد مقاومتی قلعه گنج بازدیدکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور صبح سه شنبه در حاشیه بازدید اسحاق جهانگیری از پروژه های اقتصاد مقاومتی قلعه گنج گفت: کارخانه آب میوه پاکتی این شهرستان در زمینی به مساحت دو هکتار احداث شده است که در فاز اول برای نیروی بومی ایجاد اشتغال کرده است.

وی مدت زمان ساخت این کارخانه را ۱۰۰ روز عنوان کرد و افزود: سالانه ۲۰ میلیون پاکت آب میوه در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف می شود.

سعیدی کیا فاز دوم این پروژه را مربوط به کارخانه روغن کشی از کنجد دانست.

جهانگیری در ادامه حضور در شهرستان قلعه گنج از کارگاه فرش بازدید کرد؛ این کارگاه براساس تفاهم نامه منعقد شده بین بین بنیاد علوی و بنیاد فرش کرمان راه اندازی شده است که در حال حاضر ۸۴ دار قالی در حال بافت دارد و ۷۴ دار قالی در منازل قلعه گنج بر پا شده است.

از سال گذشته تاکنون ۱۲۰ نفر در این کارگاه آموزش های قالی بافی را در دوره های سه ماه فرا گرفتند. تاکنون ۱۰ فرش کامل توسط هنرجویان بافته شده است.

بازدید از مجتمع دامپروری قلعه گنج از دیگر برنامه های سفر معاون اول رئیس جمهور به شهرستان قلعه گنج بود. کاربری این مجتمع از سال ۹۳ به پرورش بز شیری تغییر کرد این مجتمع ظرفیت پروش سه هزار دام بز شیری را دارد.

در حال حاضر ۹۵۴ راس مورسیا اسپانیایی ماده و ۴۶ راس نر در قلعه گنج نگهداری می شود که ۳۰ درصد بزهای ماده آبستن هستند. تولید روزانه ۲.۵ لیتر شیر برای هر بز با چربی پنج درصد، چندقلوزایی و سازگاری با اقلیم هوایی منطقه از جمله مزیت های این بزها نسبت به نژادهای بزی دیگر موجود در ایران است.

این بزها در منطقه چاه شاهی شهرستان قلعه گنج در زمینه به مساحت ۲۰ هکتار نگهداری می شوند.