جلسه نقد کتاب «روشن تر از سیاه» برگزار می شود

حامد پورشعبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کتاب «روشن تر از سیاه» مجموعه ای از هفت داستان کوتاه با عناوین «عطر تلخ»، «کاشی صدو سی و نه»، «باچشم هایی که غریبه نیست»، «روز سوم»، «دایره کبود کف دست»، «تا در شب زندگی کنم»، «جلوی چشم خودم کشته شد»، «ساعت های بی عقربه»، «کشمکش»، «کرم خاکی» و «آنجلا تنها ماند» است.
وی افزود: این کتاب نخستین مجموعه داستان به نویسندگی «تیما کریمی» است.
مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری گیلان ادامه داد: این برنامه امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ساعت ۱۷:۳۰ در سالن جلسات حوزه هنری گیلان برگزار می شود.
پورشعبان با بیان اینکه حضور در این جلسه برای عموم آزاد است، خاطرنشان کرد: نشست داستان واحد آفرینش های ادبی روزهای سه شنبه هر هفته در سالن جلسات حوزه هنری گیلان واقع در رشت – خیابان حافظ – خیابان ملت برگزار می شود.
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