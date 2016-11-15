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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۴۹

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان اعلام کرد؛

رشد ۴۰ درصدی در برگزاری منظم جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان

رشد ۴۰ درصدی در برگزاری منظم جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان گفت: نتایج ارزیابی‌ها نشان داده است که در ۶ ماهه اول سال ۹۵ برگزاری منظم جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان ۴۰ درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان سیدجواد رضوی گفت: یکی از مهمترین وظایف اداره کل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان، برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح ملی و نظارت بر برگزاری جلسات ستاد در سطح استانی و شهرستانی است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با پیگیری های انجام شده جلسات این ستاد به صورت منظم در حال برگزاری است، افزود: نتایج ارزیابی صورت گرفته نشان داده است که در ۶ ماهه اول سال ۹۵ برگزاری منظم این جلسات ۴۰ درصد نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

رضوی عنوان کرد: برای برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در هر سه سطح ملی، استانی و شهرستانی قوانین و مقرراتی وجود دارد و روسای این ستاد وظایفی را عهده دار هستند لذا ضرورت وجود کتابی که تمامی فرایندهای برگزاری جلسات در آن قید شود احساس شد.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان افزود: سال گذشته پیش نویس کتابی با همین موضوع آماده و در اختیار معاونین جوانان استان ها قرار گرفت که با استقبال زیادی روبرو شد این کتاب اکنون نهایی و چاپ شده است که در حال ارسال به استان هاست تا در اختیار مسئولین برگزاری جلسات ستاد ساماندهی در سراسر کشور قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این کتاب شامل تمامی قوانین، مقررات، شاخص ها، وظایف و به طور کلی تمامی فرایندهای مربوط به برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در سراسر کشور است و در غرفه وزارت ورزش و جوانان نمایشگاه مطبوعات نیز ارائه شد.

کد مطلب 3824879

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