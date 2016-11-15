رشد ۴۰ درصدی در برگزاری منظم جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان سیدجواد رضوی گفت: یکی از مهمترین وظایف اداره کل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان، برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح ملی و نظارت بر برگزاری جلسات ستاد در سطح استانی و شهرستانی است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با پیگیری های انجام شده جلسات این ستاد به صورت منظم در حال برگزاری است، افزود: نتایج ارزیابی صورت گرفته نشان داده است که در ۶ ماهه اول سال ۹۵ برگزاری منظم این جلسات ۴۰ درصد نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

رضوی عنوان کرد: برای برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در هر سه سطح ملی، استانی و شهرستانی قوانین و مقرراتی وجود دارد و روسای این ستاد وظایفی را عهده دار هستند لذا ضرورت وجود کتابی که تمامی فرایندهای برگزاری جلسات در آن قید شود احساس شد.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان افزود: سال گذشته پیش نویس کتابی با همین موضوع آماده و در اختیار معاونین جوانان استان ها قرار گرفت که با استقبال زیادی روبرو شد این کتاب اکنون نهایی و چاپ شده است که در حال ارسال به استان هاست تا در اختیار مسئولین برگزاری جلسات ستاد ساماندهی در سراسر کشور قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این کتاب شامل تمامی قوانین، مقررات، شاخص ها، وظایف و به طور کلی تمامی فرایندهای مربوط به برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در سراسر کشور است و در غرفه وزارت ورزش و جوانان نمایشگاه مطبوعات نیز ارائه شد.