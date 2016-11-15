صالحین ورامین به مصاف عمران ساری می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور روز چهارشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در یکی از مهم ترین دیدارهای این هفته، تیم های صالحین ورامین و عمران ساری به مصاف یکدیگر می روند.

تیم های عمران ساری و صالحین ورامین از تیم های خوب لیگ برتر والیبال محسوب می شوند که تا پایان هفته ششم لیگ، شایستگی خود را به حریفان نشان داده اند، به طوری که هم اکنون نماینده والیبال ساری در رده چهارم و نماینده والیبال ورامین در رده پنجم لیگ برتر والیبال قرار دارد.

بدون تردید پیروز دیدار تیم های صالحین ورامین و عمران ساری می تواند خود را به جمع مدعیان این فصل از رقابت های لیگ برتر والیبال اضافه کرده و جایگاه خود را در جدول رده بندی مسابقات بهبود ببخشد.

صالحین ورامین که یک باخت فنی در هفته نخست لیگ برتر والیبال در کارنامه خود دارد، در هفته های اخیر نمایش بسیار خوبی را از خود نشان داده و توانسته با برتری مقابل بانک سرمایه مدعی و هاوش گنبد، شش امتیاز به اندوخته های خود اضافه کند.

شاگردان محمد ترکاشوند به خوبی می دانند که پیروزی مقابل عمران ساری چه تأثیری در جدول رده بندی مسابقات خواهد داشت و به همین خاطر عزم خود را برای ادامه دادن به روند موفقیت های گذشته جزم کرده اند.

هر دو تیم بازیکنان با استعداد و با انگیزه ای را در ترکیب خود دارند و به همین خاطر مصاف صالحین ورامین و عمران ساری می تواند یکی از جذاب ترین و حساس ترین دیدارهای این هفته لیگ برتر لقب بگیرد.

تیم های صالحین ورامین و عمران ساری ساعت ۱۷ روز چهارشنبه به میزبانی شهر ساری به مصاف یکدیگر می روند.