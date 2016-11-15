به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم زاهدیمطلق، معاون داستان بنیاد با اعلام این خبر افزود: این دوره داستاننویسی با حضور حدود ۸۰ ادبجو از استان خراسان رضوی، طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ آبان در مرکز آموزش هتلداری و گردشگری شهید آوینی مشهد مقدس برگزار میشود.
وی ادامه داد: علاقهمندان به شرکت در این دوره، بر اساس انتشار حداقل یک داستان و یا انتخاب داستانهای آنان توسط ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی انتخاب شدهاند.
زاهدیمطلق افزود: این دوره با برنامهریزی آموزشی و اعزام استاد از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و به پیشنهاد تعدادی از ادبجویان شرکتکننده در چهارمین دوره آموزشی و کارگاه داستاننویسی آلجلال که تابستان گذشته به همت بنیاد در تهران برگزار شد، برپا میشود.
در این کارگاه، سرفصلهای «داستان در ایران»، «اسطوره سفر قهرمان»، «آداب نویسنده بودن»، «تفاوت رمان بزرگسال و داستان نوجوان»، «بیرون کشیدن داستان از تاریخ» و «چگونه اتفاقات روزمره به داستان تبدیل میشود» به ترتیب توسط مدرسان احسان عباسلو، عزتالله الوندی، خسرو باباخانی، علیرضا متولی، حمیدرضا شاهآبادی و محمدحسن شهسواری تدریس خواهد شد.
این دوره آموزشی، فردا صبح با حضور ادبجویان، استادان دوره و مسئولان برگزاری در مشهد افتتاح میشود و تا ظهر جمعه ادامه دارد.
یادآور میشود، ادبجویان پنجمین دوره آموزش داستاننویسی آلجلال پس از تأیید مدرسان دوره، گواهینامه رسمی دریافت خواهند کرد.
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