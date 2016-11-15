مصادیق مخاطرات مدیران دوتابعیتی/سکونت خانواده یک وزیر در ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیته و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در این موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

حسینعلی حاجی دلیگانی از طراحان این تحقیق و تفحص در دفاع از آن گفت: این تحقیق و تفحص در راستای اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی ارائه شد.

وی با بیان اینکه برخی معتقدند مدیران دو تابعیتی در کشور وجود ندارد اما واقعیات امر دیگری را ثابت می کند، گفت: مدیری چندی پیش بیت المال را غارت کرد و در کشوری که مجوز اقامت داشت، ساکن شد. الان هم دستمان به ایشان نمی رسد.

نماینده مردم شاهین شهر با برشمردن مخاطرات حضور مدیران دو تابعیتی در بدنه نظام، گفت: این افراد به جای اینکه به وطن خود عشق داشته باشند، محبت کشور بیگانه را در دل دارند. وقتی بخواهند از آمریکا گرین کارت بگیرند، باید دست خود را روی پرچم آمریکا گذاشته و سوگند وفاداری یاد کنند.

وی ادامه داد: این مدیران در شرایط خاص ریسک نکرده و پای کشور نخواهند ایستاد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: هنگامی که این افراد وارد کشور می شوند، به عنوان اتباع بیگانه به آنها نگاه نمی شود و تشریفات قانونی در خصوص ورود اتباع بیگانه در مورد آنها رعایت نمی شود.

عضو فراکسیون ولایت گفت: این افراد دوتابعیتی به مسئولان کشور نزدیک شده و اطلاعات خصوصی آنها را به بیگانگان می دهند و با ادراک سازی تحت اختیار قرار دادن نظام محاسباتی مدیران، تصمیم گیری و تصمیم سازی آنها را تحت تاثیر قرار می دهند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: در موضوع برجام که دولت یازدهم زحمات زیادی کشید، فردی به نام دری اصفهانی که دو تابعیتی بوده و همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می کردند و از بالاترین مقام دستگاه اجرایی نشان لیاقت دریافت کرد، متهم به جاسوسی است و الان با وثیقه در کشور آزاد است.

وی اظهارداشت: فرد دیگری که در کمیته حقوقی تیم مذاکره کننده حضور داشت، به جرم جاسوسی دستگیر شده است. سیروس ناصری نیز از کشور فرار کرده است.

نماینده شاهین شهر از قوه قضائیه خواست به مردم اعلام کند چند نفر از مدیران دو تابعیتی در بخش های مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری نفوذ کرده اند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: طبق آماری که در اختیار ما قرار گرفته است، تاکنون ۱۲ نفر از مدیران در بخش های مختلف دستگیر شده اند. مخاطرات مدیران دوتابعیتی فقط به حوزه مدیریتی ختم نمی شود. خطر بزرگ مربوط به تصمیم سازان است.

همسر و فرزندان یکی از وزرا ساکن ایتالیا هستند

عضو فراکسیون ولات اظهارداشت: وزیری که همسر و فرزندانش در ایتالیا زندگی می کنند، چطور می خواهند وزارتخانه را اداره کنند؟

حاجی دلیگانی گفت: شرکت آتیه سازان بهار متعلق به سیامک و باقر نمازی که به زندان محکوم شده اند، سامانه اطلاعاتی بسیاری از شرکت ها و همچنین نرم افزار بسیاری از بانک ها را طراحی کرده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اخیراً ۳ نفر از افرادی که تابعیت دوگانه داشته اند با هدایت کشور خاص وارد ایران شدند و پروژه های تحقیقاتی را در دستگاه های حساس بر عهده گرفتند و نتایج آن تحقیقات را با مشورت کشورهایشان به مسئولان اجرایی ما دیکته کردند.

حاجی دلیگانی گفت: کارن و آفرین دو زوج خارجی به ایران آمدند. بررسی کنید ببینید چه بر سر هنرمندان و ورزشکاران ما آوردند. مشروب را با سیستم لوله کشی استفاده می کنند و در این حالت از هنرمندان و ورزشکاران فیلم گرفته و بعد آنها را تهدید می کنند که اگر همکاری نکنید، فیلمهایتان را منتشر می کنیم.

وی از نمایندگان خواست: اجازه دهند این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گیرد تا از حوادث آینده جلوگیری شود.

عضو فراکسیون ولایت تاکید کرد: درخواست این تحقیق و تفحص برای مچ گیری از دستگاه یا جریان خاص سیاسی نیست بلکه صرفاً برای رفع تهدید است. ما به دنبال رفع ابهامات موجود هستیم.

در پایان نمایندگان با ۶۵ رای موافق، ۱۳۳ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس با گزارش کمیسیون امنیت ملی مبنی بر رد این تحقیق و تفحص مخالفت کردند و خواستار انجام این تحقیق و تفحص در مجلس دهم شدند.

لازم به ذکر است، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مخالفت خود با انجام این تحقیق و تفحص را اعلام کرده بود.