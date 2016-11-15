به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال هپکوی اراک نزدیک به ۲۰ سال قدمت حضور در رقابت های لیگ این رشته ورزشی را دارد. هپکو در تمام این سال ها از این رشته حمایت کرده است اما حال این روزهای مجموعه صنعتی هپکو خوب نیست؛ چند ماهی است که پول کارگران و پرسنل این مجموعه به تعویق افتاده است. به دنبال ادامه مشکلات مالی این مجموعه، مسئولان هپکو از سرمایه گذاری روی تیم هندبال خود صرفنظر کردند، با این حال هپکو با مربی اش در اولین هفته رقابت های لیگ برتر هندبال شرکت کرد.

ایرج رضایی از مربیان سرشناس هندبال ایران و استان مرکزی سال هاست مسئولیت این تیم اراکی را بر عهده دارد. وی این روزها در حال رایزنی، مذاکره و پیگیری برای راضی کردن مسئولان هپکو یا مسئولان شهرداری و فرمانداری برای حمایت از این تیم می باشد اما تلاش ها و التماس هایش تا الان جواب نداده است.

ایرج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این تیم سابقه ۲۰ سال حضور در لیگ هندبال ایران را دارد، گفت: تیم ما با وجود مشکلات مالی در هفته اول رقابت های لیگ برتر حضور یافت. امیدواریم بتوانیم در این چند هفته پاسخی از مسئولان دریافت کرده و در لیگ بمانیم. یکی، دو بازی دیگر را هم می مانیم و اگر شرایط بر همین منوال باشد شاید در هفته های بعدی از حضور در لیگ هندبال انصراف دهیم.

وی با بیان اینکه تیم هندبال هپکو متشکل از بازیکنان بومی است، در پاسخ به این سئوال که مبلغ قرارداد بازیکنان در فصل قبل چقدر بوده و آیا طلبی نیز از باشگاه دارند یا خیر؟ گفت: ما قراردادهایی از سه میلیون تا سی میلیون تومان داشتیم که هنوز درصدی از این مبالغ پرداخت نشده است. با این مبالغ کم قراردادی که نمی توان کار کرد.

مربی تیم هپکو خاطرنشان کرد: ما این روزها در سالن هپکو تمرین می کنیم. مسئولان این مجموعه هیچ مشکلی از بابت استفاده تیم ما از سالن ندارند اما مگر فقط مشکل ما سالن است؟ حتی اگر امکانات هم باشد اما بازیکنان پولی دریافت نکنند انگیزه ای برای بازی نخواهند داشت.

وی در مورد پیگیری های صورت گرفته هم تصریح کرد: ما در این مدت سراغ شهرداری اراک هم رفتیم، از اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس، باشگاه شهرداری و ... سراغ همه رفته ایم اما درخواست های ما نتیجه‌ای نداده است.

رضایی ادامه داد: فدراسیون هم در این مدت تلاش کرد و با مسئولان استانی تماس گرفت. اداره تربیت بدنی استان و فدراسیون مگر تا چه حد می توانند ما را کمک کنند؟ هیات هندبال استان که بودجه ای برای تیمداری ندارد و نمی تواند جز رایزنی کار خاصی برای ما انجام دهد.

وی در مورد اولین بازی تیمش در هفته نخست رقابت های لیگ برتر هندبال گفت: ما در اولین رقابت خود برابر مس کرمان قرار گرفتیم. مس تیم خوبی بود از موقعیت های مان در این دیدار استفاده نکردیم. مسافت طولانی را برای رفتن به کرمان صرف کردیم و همین روی عملکرد تیم ما تاثیر داشت. ما خیلی تمرین نداشتیم اما امیدواریم بازی به بازی بهتر شویم. البته تمام این ها بستگی به این دارد که وضعیت تیم و حامی مالی مشخص شود وگرنه تمرین و مسابقه تنها انگیزه ای برای نتیجه گرفتن در لیگ محسوب نمی‌شود.