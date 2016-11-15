نقاط پر حادثه راههای قزوین شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مانی فر صبح سه شنبه در جلسه کمیته ایمنی راههای استان که با هدف هماهنگی دستگاههای امدادرسان جاده ای با توجه به آغاز طرح زمستانی برگزار شده بود اظهار کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته بین ۴ تا ۶ درصد هزینه راهسازی صرف نگهداری راهها می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی در ادامه افزود: با توجه به محاسبات انجام شده بر اساس وضعیت جغرافیایی، میزان ترافیک، شرایط جوی و سایر موارد مرتبط، هزینه نگهداری هر کیلومتر راه در استان قزوین برابر ۱۰ میلیون تومان است.

دبیر کمیته ایمنی راههای استان با اشاره به حجم قابل توجه تصادفات در راههای روستایی نسبت به راههای اصلی عنوان کرد: با توجه به اینکه هزینه نگهداری راههای روستایی از محل اعتبارات استان تامین می شود، ضرورت دارد که این بخش به شکل ویژه ای دیده شود.

مانی فر با بیان اینکه حجم اقدامات انجام شده در راههای روستایی طی سالهای گذشته چشمگیر بوده، تصریح کرد: آمار نشان می دهد که میزان تلفات و سوانح رانندگی در جاده های قرار گرفته در میان دشت و مسیرهای کفی بسیار بالاتر از محورهای کوهستانی است، چرا که در جاده های کوهستانی علاوه بر اینکه بیشتر رانندگان باتجربه هدایت خودرو را برعهده دارند، احتیاطهای لازم نیز جهت جلوگیری از بروز سانحه توسط رانندگان صورت می گیرد.

در ادامه جلسه هم مدیر راهداری استان ضمن ارایه گزارش مبسوطی از وضعیت نقاط پرتصادف شناسایی شده که با بررسی تمامی تصادفات رخ داده در سطح راههای استان در مدت سه سال منتهی به مهر ماه ۱۳۹۴ احصا شده، گفت: موضوع لحاظ کردن ایمنی در طول راهها یک عملیات همیشگی است و همواره باید در ردیف های اعتباری و دستورکارهای اجرایی قرار داشته باشد.

جواد حق لطفی در این رابطه گفت: مطابق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، با بررسی های به عمل آمده ۷۲ نقطه پرتصادف در طول راههای استان قزوین وجود دارد که با تامین اعتبار انجام شده از سوی سازمان راهداری، عملیات آشکارسازی نقاط پرتصادف با صرف اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال آغاز شده و امید است که تا پیش از آغاز سفرهای نوروزی این عملیات به اتمام برسد.

وی در ادامه یادآورشد: برآوردهای مرتبط با ایمن سازی، نصب انواع علائم عمودی و افقی، انواع حفاظ، روشنایی، خط کشی، بازسازی ابنیه فنی و روکش آسفالت توسط تیمی مجرب از کارشناسان این حوزه و پس از بازدید محلی نقاط انجام شده و مطابق این بررسی ها برای رفع مشکلات موجود در ۷۲ نقطه اعلامی اعتباری بالغ بر ۶۰میلیارد ریال مورد نیاز است.

حق لطفی تاکید کرد: گزارش کامل وضعیت نقاط پر سانحه با هدف مساعدت در جهت تامین اعتبار مورد نیاز، به مراجع استانی و ملی از جمله استانداری، کمیته ایمنی راههای استان و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارائه شده است.

مدیر راهداری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش رو بودن ایام اربعین حسینی و همچنین آغاز فصل سرد سال، ۲۴باب راهدارخانه و تمامی اکیپ های راهداری با هدف پذیرایی از زائرین حرم امام حسین (ع) و به منظور خدمت رسانی هرچه بیشتر به هموطنان در آماده باش کامل به سر میبرند.

وی همچنین از هموطنان عزیز درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در سطح راهها مراتب را به شماره تماس ۰۲۸۳۳۶۵۹۴۵۵ اعلام کرده وبا توجه به آغاز فصل سرما، سفرهای خود را با تجهیزات کامل زمستانی آغاز کنند.