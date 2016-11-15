  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

برقراری تماس تلفنی در اسکایپ بدون حساب کاربری ممکن شد

برقراری تماس تلفنی در اسکایپ بدون حساب کاربری ممکن شد

مایکروسافت با به روزکردن نرم افزار تلفن اینترنتی اسکایپ به کاربران امکان داد بدون ایجاد حساب کاربری در آن تماس های صوتی و تصویری برقرار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، نسخه تحت وب تازه اسکایپ بدون بارگذاری هر گونه برنامه و نرم افزار در دسترس است و کاربران برای استفاده از آن تنها باید به سایت skype.com مراجعه کرده و بعد از انتخاب گزینه آغاز مکالمه نامی را وارد کرده و سپس منتظر بمانند تا لینکی را دریافت کنند که به اشتراک گذاری آن با دیگران تماس های ویدئویی و صوتی، انجام مکالمات گروهی و به اشتراک گذاری فایل را ممکن می کند.

لینک های ایجاد شده از این طریق تنها برای ۲۴ ساعت فعال هستند و پس از آن کاربر باید مجددا نام خود را وارد کرده و لینک تازه ای دریافت کند. همچنین می توان این لینک را از طریق ایمیل برای دیگران ارسال کرد تا آنان را به مکالمه دعوت کرد.

رابط کاربری این خدمات ساده و سبک است و به نظر می رسد هدف از ارائه این خدمات رقابت با انبوه برنامه های تلفن همراه است که گپ گروهی، تبادل فایل، ارسال پیام های صوتی و ویدئویی و غیره را ممکن می کنند.

کد مطلب 3824899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها