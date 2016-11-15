برقراری تماس تلفنی در اسکایپ بدون حساب کاربری ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، نسخه تحت وب تازه اسکایپ بدون بارگذاری هر گونه برنامه و نرم افزار در دسترس است و کاربران برای استفاده از آن تنها باید به سایت skype.com مراجعه کرده و بعد از انتخاب گزینه آغاز مکالمه نامی را وارد کرده و سپس منتظر بمانند تا لینکی را دریافت کنند که به اشتراک گذاری آن با دیگران تماس های ویدئویی و صوتی، انجام مکالمات گروهی و به اشتراک گذاری فایل را ممکن می کند.

لینک های ایجاد شده از این طریق تنها برای ۲۴ ساعت فعال هستند و پس از آن کاربر باید مجددا نام خود را وارد کرده و لینک تازه ای دریافت کند. همچنین می توان این لینک را از طریق ایمیل برای دیگران ارسال کرد تا آنان را به مکالمه دعوت کرد.

رابط کاربری این خدمات ساده و سبک است و به نظر می رسد هدف از ارائه این خدمات رقابت با انبوه برنامه های تلفن همراه است که گپ گروهی، تبادل فایل، ارسال پیام های صوتی و ویدئویی و غیره را ممکن می کنند.