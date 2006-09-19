تعطيلي موقت برخي داروخانه هاي شبانه روزي به دليل عدم صرفه اقتصادي و كمبود كاذب داروساز

دكتر رهبر مژدهي آذر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: مشكلات مختلف موجود موجب شده كه برخي داروخانه هاي شبانه روزي و يا عادي دچار تخلفاتي در زمينه فعاليت در ساعات كاري معين شده ، شوند.

وي اظهار داشت: تخلفات در مورد داروخانه هاي روزانه به گونه اي است كه چون اين داروخانه ها داراي مشكلات اقتصادي هستند ، بنابراي ممكن است بيش از ساعات كاري تعيين شده به فعاليت خود ادامه دهند و اين موجب ايجاد مشكل براي داروخانه هاي شبانه روزي نيز مي شود.

عضو شوراي عالي داروخانه ها گفت: در برخي موارد با وجود تعداد متناسب داروساز در كشور و عدم سياستگذاري مناسب بازهم داروخانه ها دچار كمبود كاذب داروساز هستند. بنابراين ناچار به تعطيلي در ساعات عدم حضور داروساز مي شوند.

وي افزود: متاسفانه برخي از داروسازها شاغل در داروخانه ها در ادارات دولتي هم فعاليت دارند و يا اينكه يك داروساز ممكن است در چند داروخانه فعاليت داشته باشد بنابراين باعث عدم حضور مستمر آنها در داروخانه ها و تعطيلي اين داروخانه ها در برخي ساعات مي شود.

مژدهي آذر تصريح كرد: افزايش ساعت كاري داروخانه هاي روزانه نيز باعث تعطيلي برخي داروخانه هاي شبانه روزي شده اند چرا كه براي ازاين داروخانه ها به علت مشكلات اقتصادي مجبور هستند كه به جاي 12 ساعت 18 ساعت داروخانه ها را باز بگذارند بنابراين اين كار ادامه فعاليت داروخانه هاي شبانه روزي صرفه اقتصادي ندارد بنابراين تعطيل مي كنند.

وي افزود: هم اكنون وزارت بهداشت و درمان كشور در زمينه تخلفات داروخانه ها نظارت دارند اما بايد اين نظارت و كنترل به ميزان بيشتري افزايش يابد تا مدرم نيز با مشكل روبرو نشوند.