تحصیل دانشجویان دکتری کوبایی در دانشگاه شریف بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، طی بازدید هیات آکادمیک و سفیر کوبا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر موضوعات برگزاری دوره های مشترک دکتری، کارگاه های آموزشی مشترک و اعطا مدارک مشترک بررسی شد.

فیدل کاسترو دیاز بالار مشاور عالی علمی دولت کوبا، گونزالس کسادا سفیر کوبا در ایران به همراه هیاتی از اعضای آکادمیک کوبا از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند.

در این دیدار موارد مختلف چگونگی بهبود روابط دانشگاهی دو کشور بررسی شد.

کاسترو دیاز بالارت مشاور عالی علمی دولت کوبا تمایل فراوانی به برگزاری دوره ها و کارگاه های مشترک با متخصصان ایرانی و دانشگاه صنعتی شریف داشت.