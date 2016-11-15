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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی:

یزدانی توسط بهترین پزشکان اروپا جراحی خواهد شد

یزدانی توسط بهترین پزشکان اروپا جراحی خواهد شد

پس از منتفی شدن جراحی پای رضا یزدانی در ایران، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی از اعزام و همراهی او برای جراحی در یکی از کشورهای اروپایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج ملک محمدی با بیان اینکه با بررسی های صورت گرفته یزدانی تصمیم گرفت عمل جراحی آشیل پای خود را در یک کشور اروپایی انجام دهد، گفت: به همین منظور بزودی همراه با یزدانی راهی اروپا می شوم تا آشیل پای وی مورد معاینه پزشکان قرار گیرد و در نهایت بهترین گزینه را برای عمل جراحی انتخاب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: طبق تشخیص فدراسیون کشتی من به عنوان مسوول کمیته پزشکی در کنار رضا یزدانی برای معاینه پای وی در خارج از کشور خواهم بود تا بهترین تصمیمات و  اقدامات صورت گیرد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی در پایان اظهار داشت: فدراسیون در حال فراهم کردن شرایط اعزام ماست تا یزدانی بزودی پس از عمل جراحی در مورد آینده ورزشی خود تصمیم گیری کند.

کد مطلب 3824906

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