به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش روز گذشته در نشست خبری پیش از بازی تیم ملی فوتبال ایران با سوریه، از برگزاری این مسابقه در مالزی با شرایط بد انتقاد و تاکید کرد این وضعیت به نفع ایران، سوریه، فیفا و AFC نیست.

کی‌روش که از لغو تمرین تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه اصلی هم عصبانی و ناراحت بود، گفت: اگر بخواهم حرفهایم را بزنم، AFC مرا جریمه می‌کند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با سانسور انتقادات کی‌روش از برگزاری بازی در مالزی به نقل از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، نوشت: «از نظر تاکتیکی، بازی در مالزی ساده نیست ولی ما به سوریه احترام می گذاریم. ما برای پیروزی اینجا هستیم. ما از پنج مسابقه گذشته 10 امتیازی جمع کرده ایم که این شروع خوبی است. به ثمر رساندن 4 گل در مسابقات گذشته ایده آل نیست ولی این به خاطر قدرت حریفانمان است.»

در ادامه به نقل از کی روش آمده است: «اگر بتوانیم در هر مسابقه یکی، دو گل بزنیم و گل دریافت نکنیم، این مرا خوشحال می‌کند. تمام مسابقات در این مرحله دشوار است و این یک مسئولیت بزرگ برای سرمربی است. ما باید مقابل تیم خوبی چون سوریه بازی کنیم و بهترین نمایش خود را به اجرا بگذاریم ولی می دانیم که ایران هم حریف سختی برای دیگر تیم‌های گروه است.»