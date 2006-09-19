طحال اصلي ترين هدف در درمان بيماري لوپوس است

به گزارش خبرگزاري مهر، ناحيه حاشيه اي طحال جايي كه سلول هاي ايمني B از كنترل خارج مي شوند و عليه سلول هاي خودي واكنش نشان مي دهند در ايجاد بيماري لوپوس نقش اصلي را بازي مي كند.



نتايج اين مطالعه كه به طرح درمان هاي موثر و كم عارضه براي اين بيماري كمك خواهد كرد در نشريه اينترنتي journal Immunity به چاپ رسيده است.

بر اساس نتايج اين تحقيقات، نوعي هورمون سيستم ايمني يا سيتوكين موسوم به فاكتور فعال كننده سلول هاي B در بدن موش هاي آزمايشگاهي مبتلا به لوپوس بالا است. افزايش توليد اين سيتوكين در بدن موش ها زمينه ساز ابتلا به بيماري لوپوس در آنها مي شود.



در بيماري لوپوس كه در بيش از يك و نيم ميليون آمريكايي گزارش شده است سيستم ايمني بدن از كنترل خارج مي شود و بافت ها و ارگان هاي بدن مانند مفاصل كليه ريه مغز خون و پوست را هدف مي گيرد. اين بيماري در زنان از مردان شايع تر است.



دانشمندان دريافتند با خارج ساختن طحال از بدن موش هاي مبتلا به لوپوس در مراحل اوليه بيماري يا شدت بيماري كاهش مي يابد و يا بيماري به طور كامل درمان مي شود.



بر اساس گزارش هلث ديلي، به نظر مي رسد ناحيه حاشيه اي طحال در توليد سلول هاي B بيمار با توانايي توليد كنترل نشده سيتوكين عامل اصلي ايجاد اين بيماري است. با وجود اين جز در مورد كنترل برخي مشكلات ناشي از ابتلا به بيماري لوپوس در نمونه هاي انساني خارج ساختن طحال نقشي در درمان بيماري ندارد.