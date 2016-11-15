تبلیغ وهابیون علیه شیعه با نمایش اعمال خرافی تشیع انگلیسی

خبرگزاری مهر، گروه سیاست-دکتر علی بخشی: یک استاد حوزه و دانشگاه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد به شیوه و راهکارهای گروه های تکفیری و وهابیت در راستای شیعه ستیزی پرداخته است.

بخش دوم این یادداشت با عنوان «شیوه های تبلیغی وهابیون و گروه های تکفیری علیه شیعه» به شرح زیر است:

ب-جمع آوری و برجسته سازی اعمال خرافی برخی از شیعیان

از دیگر اقدمات هدفمند و تأثیر گذاری وهابیون و تکفیری های جهت تخریب وجهه شیعه و ارائه تصویری خرافی و بدور از اسلام، جمع آوری و برجسته سازی برخی از عمال، رفتار، و غلوهای برخی از شیعیان عامی و نا آشنا با معارف اهل بیت (ع) است.

شبکه های تلوزیونی، سایت های اینترنتی، جامعه های مجازی وابسته به وهابیون و تکفیری ها، با جمع آوری و به تصویر کشاندن اعمالی همچون قمه زنی، راه رفتن بر روی خار، قلاده کشی، علم کشی های خلاف شرع، تیغ زنی، خراشیدن صورت، غلطیدن روی شیشه و چرخاندن زنجیر آتشین، علیه شیعیان فضاسازی‌های رسانه ای انجام می‌دهند.



قمه زنی

وهابیون و گروه های تکفیری، از این قبیل موارد که توسط تعداد بسیار محدودی از شیعیان نا آگاه و جاهل انجام می شود را بعنوان مظاهر عزاداری شیعیان برای اهل بیت(ع) معرفی می کنند.





علم کشی های خلاف شرع

وهابیون و گروه های تکفیری به این روش تلاش دارند، چهره واقعی مذهب اهل بیت و پیروان اسلام ناب محمدی(ص) را تخریب و از آن چهره ای انحرافی و خرافی ارائه نمایند.





قلاده کشی

شبکه های تلوزیونی وهابی در مناسبت های مختلف خصوصا در ایامی همانند عاشورا، ماه صفر، ایام عزاداری ائمه (ع) و... با برگزاری میزگردهای کارشناسی، سخنرانی های آموزشی و توجهی، برخی از اعمالی که این قبیل شیعیان نا اگاه انجام می دهند را به نمایش بگذارند و سپس با تجزیه و تحلیل آنها توسط توسط افراد خبره و متخصص، در صددند با این قبیل اعمال شیعه را مذهبی خرافی و بدور از عقل و فهم و بر آمده از توهمات و بدعت های خلاف شرع و عقل به جهانیان معرفی نمایند.





تیغ زنی

این در حالی است که مراجع، علما و دانشمندان شیعه نیز این قبیل اعمال و رفتارهایی که از سوی عوام و افراد نادان سر می زند را شرعی ندانسته و حتی حکم به خلاف شرع بودن بسیاری از آنها صادر کرده اند.





راه رفتن بر روی خار



فتاوای حضرت امام(ره) و همچنین فتاوا و سخنان متعدد مقام معظم رهبری و سایر مراجع عزام مبنی بر حرمت بدعت خرافات و برخی از اعمالی که موجب وهن مذهب حقه شیعه می گردد، نشانده خلاف شرع بودن این قبیل اعمال و رفتارها است.

اما مراکز نشر و مبلغین وهابیت، بدون انعکاس نظر بزرگان و علمای شیعه، تنها آن بخش از اعمال و رفتار مورد نظر خود را برجسته تا به اهداف تخریبی خود برسند.

ادامه دارد...