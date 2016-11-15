آزمایش موفقیت آمیز هدست های بی سیم واقعیت مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی سی مگ، این محققان می گویند راهی را برای اتصال بی سیم هدست های واقعیت مجازی به رایانه های شخصی ابداع کرده اند. امواج رادیویی انتقال دهنده اطلاعات هدست ها از این طریق با تغییراتی برای انجام امور متنوعی از جمله شناسایی بیماری سرطان و ارائه خدمات اینترنت پرسرعت هم قابل استفاده هستند.

با توجه به حجم بالای اطلاعاتی که هدست های واقعیت مجازی برای نمایش تصاویر باکیفیت سه بعدی نیاز دارند، در این شیوه انتقال اطلاعات با سرعت چند گیگابیت در ثانیه به طور بی سیم صورت می گیرد. محققان ام آی تی با استفاده از هدست Vive شرکت اچ تی سی فناوری تازه خود را با موفقیت آزمایش کرده اند. البته این روش بر روی دیگر هدست های شرکت های مختلف هم قابل اجراست.

کارشناسان می گویند استفاده از هدست های بی سیم موجب خواهد شد که بتوان کاربردهای بسیار متنوعی برای این اختراع جدید بشر تعریف کرد. زیرا می توان بین رایانه و هدست فاصله انداخت.

ابزاری که محققان دانشگاه ام آی تی به این منظور ابداع کرده اند MoVR نام دارد که شامل آنتن های دوجهته به طول حدودا دو سانتیمتر است که می توانند داده ها را به طور بی سیم بین رایانه و هدست منتقل کنند.

در حال حاضر شرکت های اینتل، کوآلکوم و اوکولوس هم در تلاش برای ساخت هدست های بی سیم هستند، اما هنوز محصولات نهایی خود را عرضه نکرده اند.