به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در سومین روز از برگزاری نمایشگاه کتاب ترکیه معاون نخست وزیر این کشور از غرفه ایران بازدید کرد و از پیشنهاد شهر مهمان شدن استانبول در نمایشگاه کتاب تهران استقبال کرد و قرار شد در این خصوص مکاتباتی صورت گیرد.

نشست با نمایندگان کشورهای آلبانی و مجارستان، نشست با رئیس اتحادیه ناشران ترکیه و دعوت از این کشورها برای حضور پررنگ در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از دیگر فعالیت‌های غرفه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در این دوره از نمایشگاه کتاب استانبول بوده است.

بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب استانبول امروز سه‌شنبه ۲۵ آبان ماه به کار خود پایان می‌دهد. برنامه روز ایران در آخرین روز برگزاری فعالیت غرفه ایران در نمایشگاه کتاب استانبول برگزار می‌شود.