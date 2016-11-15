به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موضوع انتخاب ۳ نفر از نمایندگان به عنوان اعضاء هیئت مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت در دستور کار قرار گرفت و از میان ۵ گزینه معرفی شده به صحن علنی، ۳ نفر انتخاب شدند.

بر این اساس، از مجموع ۲۱۲ رای ماخوذه، علی اکبری با ۱۳۷ رای، محمد مهدی مفتح با ۱۱۹ رای و غلامعلی جعفرزاده با ۱۰۱ رای به عنوان عضو هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت انتخاب شدند.

عباس پاپی زاده و محمد عزیزی نیز به ترتیب ۹۰ و ۸۷ رای کسب کردند و موفق به حضور در این هیات مدیره نشدند.