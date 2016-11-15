به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشبل، این کفش های ورزشی تازه نایک که HyperAdapt نام دارند گران قیمت بوده و هر جفت از آنها هزار دلار به فروش می رسد. اما برخی منابع هم می گویند قرار است قیمت آنها در زمان عرضه یعنی اوایل دسامبر کاهش یافته و به ۷۲۰ دلار برسد.

مهم ترین مزیت این کفش ها بسته شدن خودکار بندهایشان است. بسته شدن بند این کفش ها بعد از قرار گرفتن پا در درون آنها بدون دخالت انسان و بر مبنای وضعیت و ابعاد پاهای کاربر صورت می گیرد.

هر کفش دارای سیستم کابلی داخلی است. در زمانیکه شما پای خود را داخل کفش می‌کنید این سیستم کابل کشی بر اساس الگوریتم‌های محاسبه فشار به بستن و تنگ کردن کفش میپردازد که این تنظیم در زمان‌های مختلف طول روز می‌تواند تغییر کند.

این کفش با ظاهری ساده در بخش زیرین خود دارای صفحه ای برای شارژ بی سیم است و بعد از شارژ کامل، باتری لیتیومی آن برای دو هفته قابل استفاده خواهد بود. شارژ کردن باتری این کفش هر بار سه ساعت به طول می انجامد.

در کناره های این کفش از صفحات براق ال ای دی استفاده شده که میزان شارژ باتری آن را نشان می دهد. اگر ال ای دی به رنگ آبی باشد، شارژ کامل است و اگر رنگ آن به زرد تغییر کند تنها چند روز به پایان شارژ باقی مانده و اگر ال ای دی به رنگ قرمز درآید باید به سرعت باتری کفش را شارژ کنید.