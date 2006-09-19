گذرنامه هاي بين المللي جايگزين گذرنامه هاي زيارتي مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مديركل گذرنامه نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران گفت: بررسي هايي كه سال گذشته انجام داديم ، طرحي را به ستاد گذرنامه وزارت كشور ارائه كرديم تا با يكسان سازي گذرنامه هاي زيارتي و بين المللي در زمينه صدور گذرنامه به استانداردهاي جهاني برسيم.

سرهنگ محسن صياديان افزود: سازمان حج و زيارت هم طي مصوبه اي جايگزيني گذرنامه هاي بين المللي به جاي زيارتي را به تصويب رسانده است و از امسال حجاج با گذرنامه بين المللي به حج مشرف خواهند شد.

وي با بيان اينكه از تعداد 100 هزار نفر حجاج تنها 34 هزار نفر گذرنامه بين المللي دارند ، گفت: با تلاش زياد و بسيج امكانات و حتي كار در روزهاي تعطيل ، سعي داريم گذرنامه هاي جديد را هر چه سريع تر صادر كنيم.

صياديان با اشاره به كاهش زمان تحويل گذرنامه از زمان ارائه مدارك از 15 روز به 8 روز و حتي در ماه هاي اخير به 3 روز ، افزود: با وجود 47 مركز اخذ مدرك در تهران و 234 مركز در شهرستان ها ، اميدواريم كسي براي تحويل مدرك لحظه اي در صف منتظر نماند.

مديركل گذرنامه ناجا ، هدف از تعويض گذرنامه هاي زيارتي به گذرنامه هاي بين المللي را حركت به سمت استاندارد سازي برابر مقررات بين المللي ، حذف كارهاي موازي و غير ضروري و بالا بردن كيفيت گذرنامه ها اعلام كرد و افزود: ما در كيفيت گذرنامه جزو كشورهاي برتر دنيا هستيم در حالي كه از زمان شروع ارائه گذرنامه هاي جديد از سال 83 حتي يك مورد جعل گذرنامه گزارش نشده است.

وي با اعلام اينكه ايران يكي ازمعتبرترين گذرنامه هاي دنيا را صادر مي كند ، افزود: تا سال 2009 طبق ضوابط بين المللي بايد گذرنامه هاي الكترونيكي را در خروجي كشورها ارائه دهيم ، در حالي كه از هم اكنون ما در مراحل تهيه و مطالعات صدور چنين گذرنامه هايي هستيم.

صياديان با اشاره به اينكه گذرنامه ايران كم هزينه ترين گذرنامه دنيا است ، گفت: در بسياري از كشورهاي همجوار 2 تا 3 برابر ايران براي صدور گذرنامه پول دريافت مي كنند در حالي كه ايران يكي از كم هزينه ترين و سريع ترين مراحل صدور گذرنامه در دنيا را دارا است.