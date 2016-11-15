درخواست رئیس فدراسیون کشتی از وزیر بهداشت و درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج ملک محمدی با اعلام این خبر، گفت: ابوالفضل آرمیده مدتی است با یک بیماری خاص خونی مبارزه می کند. در این راستا رسول خادم در نامه ای ضمن تشکر از دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت مبنی بر اختصاص اتاقی خصوصی برای آسایش آرمیده، درخواست کرد از طریق یک فراخوان عمومی، تمامی متخصصان صاحب جایگاه در زمینه خون در ایران، شرایط این قهرمان ملی را بررسی کنند تا در نهایت بهترین تصمیم در این زمینه اتخاذ شود.

وی با قدردانی از تلاش پزشکان و پرسنل بیمارستان امام خمینی(ره) و دانشکده علوم پزشکی تهران گفت: حتی اگر در نهایت به این جمع بندی برسیم که نیاز به ارسال پرونده آرمیده به پزشکان خارج از کشور باشد، قطعا این کار را انجام می دهیم. هرچند بدلیل وضعیت خاص این قهرمان نوجوان، امکان انتقال وی حتی به بیمارستان دیگر در داخل کشور هم عملا امکان پذیر نیست.