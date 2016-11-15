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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

برای بررسی روند درمان آرمیده؛

درخواست رئیس فدراسیون کشتی از وزیر بهداشت و درمان

درخواست رئیس فدراسیون کشتی از وزیر بهداشت و درمان

رئیس فدراسیون کشتی در نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار فراخوان عمومی از تمامی متخصصان خون کشور برای بررسی روند درمان ابوالفضل آرمیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج ملک محمدی با اعلام این خبر، گفت: ابوالفضل آرمیده مدتی است با یک بیماری خاص خونی مبارزه می کند. در این راستا رسول خادم در نامه ای ضمن تشکر از دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت مبنی بر اختصاص اتاقی خصوصی برای آسایش آرمیده، درخواست کرد از طریق یک فراخوان عمومی، تمامی متخصصان صاحب جایگاه در زمینه خون در ایران، شرایط این قهرمان ملی را بررسی کنند تا در نهایت بهترین تصمیم در این زمینه اتخاذ شود.

وی با قدردانی از تلاش پزشکان و پرسنل بیمارستان امام خمینی(ره) و دانشکده علوم پزشکی تهران گفت: حتی اگر در نهایت به این جمع بندی برسیم که نیاز به ارسال پرونده آرمیده به پزشکان خارج از کشور باشد، قطعا این کار را انجام می دهیم. هرچند بدلیل وضعیت خاص این قهرمان نوجوان، امکان انتقال وی حتی به بیمارستان دیگر در داخل کشور هم عملا امکان پذیر نیست.

کد مطلب 3824930

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