راه اندازی دوره های ارشد خاص در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدحسین امید در نشست هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران گفت: خوشبختانه در مدت تکمیل ظرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به واسطه کارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی هایی که صورت گرفت، ۴۰ درصد آمار پذیرش دانشجو افزایش یافت و حدود ۴۰ هزار داوطلب برای تحصیل در این دانشگاه اعلام آمادگی کردند.

وی همچنین با انتقاد از برخی دیدگاه ها نسبت به روند جذب دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی با تأکید بر اینکه باید در داخل مجموعه دانشگاه، سیاست های گذشته را تغییر دهیم، افزود: چنانچه سیاست‌های گذشته را ادامه دهیم و به این فکر باشیم که با هر کیفیتی، باز هم متقاضیانی برای ورود به دانشگاه وجود خواهد داشت و عده ای که پشت کنکور مانده اند، به هر حال مجبور به تحصیل در این دانشگاه هستند، اشتباه است و در صورت تداوم قطعا دانشگاه آسیب می بیند.

وی عنوان کرد: امیدواریم تا پایان سال تحصیلی۹۶-۹۵ بتوانیم هزار رشته تحصیلی دیگر را تعریف کنیم.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: در حال حاضر در زمینه بین المللی در حال انجام فعالیت های خوبی هستیم. در این زمینه دو نوع تقاضا برای همکاری های بین المللی با دانشگاه جامع مطرح شده است، یکی تربیت دانشجو برای کشورهای اطراف و دیگری حضور مراکز اروپایی در داخل کشور و کمک رسانی به دانشگاه در زمینه تربیت نیروهای فنی و ماهر مورد نیاز کشور که در حال بررسی هر دو نوع همکاری هستیم.

امید با اشاره به نیاز کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و آذربایجان به نیروی متخصص، تاکید کرد: با توجه به تصویب آیین‌نامه پذیرش دانشجو خارجی در جلسه شورای مرکزی دانشگاه، امروز این انتظار وجود دارد که روسای مراکز علمی کاربردی در این راستا و برای جذب دانشجویان خارجی به ویژه از کشورهای همسایه تلاش و اقدام کنند.

وی با تاکید بر لزوم تجمیع مراکز علمی ‌کاربردی و تشکیل مراکز بزرگتر در کشور، گفت: در صورت تجمیع مراکز علمی‌کاربردی، مراکز قدرتمند علمی‌کاربردی تشکیل می‌شوند که این مراکز با برخورداری از امکانات بیشتر و همچنین مدرسان بهتر، می‌توانند اقدامات شایسته‌ تری در زمینه مهارت آموزی دانشجویان انجام دهند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به تقاضای دانشگاه جامع برای اخذ مجوز دوره‌های ارشد(پژوهش محور)، خاطر نشان کرد: راه اندازی دوره‌های ارشد پژوهش محور در رشته‌هایی خاص و محدود از جمله برنامه‌های دانشگاه است. در همین زمینه درحال رایزنی و گفت و گو با نهادهای بالادستی هستیم تا بتوانیم آن‌ها را توجیه و قانع کنیم تا مجوزهای لازم را صادر کنند.