به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با وزیر سابق دفاع فرانسه و نماینده فعلی مجلس آن کشور اظهار داشت: ایران و فرانسه سابقه طولانی در روابط میان خود در حوزه های فرهنگ و تمدن داشته اند که این روابط به قرون گذشته برمی گردد و می‌تواند روابط راهبردی میان ایران و فرانسه تداوم یابد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تبادل نظر پیرامون مسائل بین المللی و منطقه ای جزو ضرورت های روابط دو کشور است. به نظر می رسد آنچه در منطقه ما می گذرد نسبت به سایر مناطق دیگر جهان حساس تر است که این به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی منطقه ماست.

ولایتی در پاسخ به سوال مقام فرانسوی درباره عراق، با بیان اینکه کشور عراق پرظرفیت ترین کشور جهان عرب است تصریح کرد: عراق می تواند بالقوه مقتدرترین کشور جهان عرب باشد و این کشور با ما مرز مشترک طولانی دارد و این مرز طولانی اقتضا می کند که همکاری های میان ما و عراق تداوم داشته باشد.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری ادامه داد: صلح و ثبات منطقه بستگی زیادی به همکاری های ایران و عراق دارد و یک نشانه بسیار ارزشمند و روشن این ارتباطات نزدیک این است که در سال میلیون ها ایرانی و عراقی به کشور یکدیگر سفر می کنند و در حال حاضر نیز به مناسبت اربعین حسینی قریب به سه میلیون نفر ایرانی به عراق می روند.

وی گفت: از طرف مقابل هم در طول سال میلیون ها نفر عراقی جهت زیارت مشهد مقدس به ایران سفر می‌کنند. هیچ دو کشوری را که همسایه باشند و در این سطح عظیم بین آنها سفر و تردد صورت بگیرد را به شخصه نمی شناسم لذا اگر دولت عراق از ایران دعوت می کند که به آنها در مبارزه با تروریسم کمک کند و ایران هم جواب مثبتی به این خواسته آنها می دهد این در بستر روابط نزدیک و برادرانه میان این دو کاملا طبیعی است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در یک مقطع زمانی جان کری به ظریف گفت شما کمک های نظامی به عراق می کنید، افزود: آقای ظریف جوابی به ایشان دادند که معروف شد و آن اینکه اگر ما به عراق کمک نمی کردیم شما آمریکایی ها برای ارتباط با روسای داعش در موصل باید با آنها در بغداد ارتباط برقرار می کردید.

ولایتی افزود: به اقرار مسئولان آمریکایی بدون کمک ایران، داعش بر بغداد مسلط می شد و ما اصرار داریم که از تمامیت ارضی عراق دفاع کنیم که محفوظ بماند.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری ادامه داد: سه گروه شیعه، کرد و سنی در عراق سال ها و قرن هاست که با هم زندگی می کنند و این در حالی است که یک زمانی رئیس ستاد ارتش آمریکا گفت که باید عراق به سه قسمت تقسیم شود و ما کاملا با این موضوع مخالفیم و جلوی این اقدامات مضر برای منطقه می ایستیم و هر عامل خارجی که بخواهد در کشورهای منطقه سیاست های تجزیه طلبانه را دنبال کند با قول و عمل مخالفت آمیز ایران مواجه می شود. بر همین اساس یکی از دلایل حضور مستشاری ایران در عراق مقابله با تجزیه آن کشور و تسلط تروریست ها بر عراق است.

وی اظهار داشت: این حضور مستشاری ایران به دعوت دولت قانونی عراق بوده و در حال حاضر در عراق دموکراسی برقرار است که در تمام کشورهای عرب منطقه بی نظیر است و این بزرگترین دستاورد انقلاب مردم عراق علیه رژیم صدام است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما یقین داریم موصل آزاد خواهد شد و تروریست ها شکست خواهند خورد ولی ممکن است این موضوع زمان ببرد. بدون تردید رابطه میان سه گروه اصلی عراق و همچنین اقلیت هایی مثل ایزدیان و مسیحیان در عراق محترم هستند و حقوق آنها محفوظ است.

ولایتی گفت: برخی کشورهای همسایه و یا کشورهای دور از عراق به بخش هایی از آن کشور چشم طمع دارند و منکر قراردادهای گذشته می شوند که پایه تشکیل کشورهای غرب آسیا بودند. مثل قرارداد سایس‌پیکو که آنها می گویند این قراردادها را قبول ندارند و این صرف نظر از این مطلب است که بگوییم برخی از این قراردادها ظالمانه بوده و اگر بخواهیم آنها را نقد کنیم طبیعتا مشکلاتی را داشته اند.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در پایان خاطرنشان کرد: اگر انکار برخی قراردادها به معنای تغییر مرزهای کشورهای منطقه باشد ایران با هرگونه تغییری در مرزهای کشورهای منطقه مخالفت خواهد کرد.