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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲

برلین در حال آماده‌سازی برای آخرین میزبانی از اوباما

برلین در حال آماده‌سازی برای آخرین میزبانی از اوباما

برلین فردا در آخرین میزبانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تدابیر امنیتی را تشدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «باراک اوباما» در حالی از امروز آخرین سفر اروپایی خود در دوره ریاست جمهوری را آغاز می کند که قرار است فردا وارد برلین شود. 

دولت برلین با تشدید تدابیر امنیتی زمینه ورود رئیس جمهوری آمریکا در واپسین روزهای دوره فعالیت آماده کردند. 

بر اساس اعلام دفتر صدراعظم آلمان اوباما قرار است علاوه بر «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان با برخی دیگر از مقامات این کشور درباره مسائلی مانند مناسبات آتی آمریکا- اروپا، بحران پناهجویان و آخرین تحولات بین المللی بحث و گفتگو کند. 

این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا امروز در جریان سفر به یونان با مقامات این کشور دیدار و گفتگو می کند.

کد مطلب 3824947
شقایق لامع زاده

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