هواي تهران در وضعيت بحراني قرار خواهد گرفت

مدير آموزش و ارتباطات شركت كنترل كيفيت هواي تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت: هر چند سازمان ترافيك شهر تهران با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي و شهرداري ، سعي در كاهش ترافيك مهر دارند ، ولي در صورت عدم همكاري شهروندان و استفاده بي مورد از خودرو شخصي ، نمي توان از سلامت هواي تهران در روزهاي ابتدايي مهر اطمينان حاصل كرد.

حشمت الله بسطامي با اشاره به اينكه كاهش آلودگي هوا وابسته به سه عامل مشاركت مردم ، سرعت بيشتر در اجراي راهكارها و وضعيت جوي است ، افزود: قاعدتا اجراي طرح هاي ضربتي طي چند هفته نمي تواند راهگشاي حل مسائل ترافيكي و كاهش الودگي هوا باشد و بايد اين راهكارها به صورت دائمي به كار گرفته شود.

وي با تاكيد بر اينكه طبق مقايسه اي با سال 84 متاسفانه آلودگي هوا در 6 ماهه نخست امسال افزايش پيدا كرده است ، گفت: در بسياري از كشورهاي دنيا مردم به صورت مشاركتي در مواقع بحراني از خودرو شخصي استفاده نمي كنند و با در اولويت قرار دادن سلامت جامعه از سود شخصي خود صرف نظر مي كنند.

بسطامي در پايان به مردم توصيه كرد با جدي گرفتن خطر آلودگي هوا ، در جهت سلامت هوا همياري بيشتري داشته باشند.