به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، طی ورود مدیرکل پروژه جهانی ایتر با هیات همراه به تهران تفاهم نامه ای بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور و نمایندگان پروژه ایتر منعقد شد.

در دیدار مشترک پروفسور بیگو، ستاری و صالحی، تفاهم نامه همکاری مشترکی به امضا رسید که موضوع آن پیوست ۳ برجام که ناظر بر همکاری های ۱+۵ با ایران در زمینه های فناوری های نو است.از جمله این فناوری های نو، می توان به فناوری گداخت اشاره کرد.

در این بازدید حضور مدیرکل پروژه جهانی ایتر در ایران، علاوه بر امضای تفاهم نامه همکاری جمهوری اسلامی ایران و پروژه ایتر، سند محرمانگی نیز به امضا رسید که براساس آن، طرفین متعهد شدند که اطلاعات دو طرف در طول همکاری ها محرمانه باقی بماند. طی دو ماه آینده نیز قرار است یک موافقتنامه با موضوع مشخص شدن جزئیات تفاهمنامه، زمان بندی، هزینه ها و... نیز به امضا برسد تا تفاهمنامه وارد مرحله اجرایی شود.

حضور رسمی ایران به «ایتر» تا پایان سال ۲۰۱۶

جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال میلادی جاری رسما عضو ایتر خواهد شد. از همین رو نخستین فرایند گداخت هسته ای در سال ۲۰۲۵ قابل مشاهده است و در آینده نزدیک تجاری سازی خواهند شد.



ایران بخشی از کمبود نیروی انسانی «ایتر» را تامین می‌کند

پروفسور بیگو و هیات همراه در سفر به ایران و مشاهده پیشرفت و نتایج تحقیقات محققان از همکاری ایران در این پروژه استقبال کردند اما از آنجا که فعالیت های بزرگ در این پروژه از گذشته بین ۷ کشور عضو این پروژه تقسیم شده بنابراین ایران همکاری خود در جهت تامین نیروی انسانی پروژه و ساخت دستگاه های اندازه گیری مدرن پلاسما را اعلام کرد.

در حال حاضر ۶۰۰ نفر به عنوان نیروی انسانی متخصص در این پروژه بزرگ مشغول فعالیت هستند اما این پروژه برای انجام به نیروی انسانی حدود ۱۶۰۰ نفری نیاز دارد بنابراین کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات فعلی این پروژه است.

در این راستا، بر اساس مذاکرات ایران، نیروی انسانی در مقطع دکتری و رشته گداخت هسته ای تربیت و این افراد برای همکاری با ایتر فرستاده می شوند.

البته در نهایت با پایان این پروژه این افراد به کشور باز می گردند و از توانمندی آنها برای پیشرفت کشور استفاده می‌شود و انتقال این فناوری به ایران را انجام می‌دهند.