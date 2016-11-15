به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تکاپوگر اندیشهها» زندگی، آثار و اندیشههای استاد علامه محمدتقی جعفری، اثر دکتر عبدالله نصری در گروه کلام و دینپژوهی پژوهشکده حکمت و دینپژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سامان یافته و به تازگی به چاپ پنجم خود رسیده است.
مرحوم استاد محمدتقی جعفری، به حق، یکی از اندیشمندان جامع و فرزانگان وارسته معاصر است. آنچه بیش از همه چیز، شخصیت علمی آن مرحوم را برجسته میسازد، همین جامعیت کمنظیر است. احاطه و اشراف استاد محمدتقی جعفری بر دانشهای حوزهای، معارف وحیانی، علوم برونحوزهای، فرهنگ معاصر، اقتصاد و سیاست، ادبیات، اخلاق علمی و عملی و زبان تخاطب و تفاهم، از او شخصیتی جامع و همهجانبهنگر ساخته بود. کارنامه عمر آن استاد گرامی، از روزهای نخست تحصیل در تبریز تا ایام تحصیلات عالی حوزوی در نجف اشرف و رسیدن به مرتبه اجتهاد، و نیز سالهای بعد که سراسر به تدریس و تعلیم و تصنیف گذشت، بسی پرشکوه و پر برگ و بار است.
استاد نزد عالمان بزرگ علوم اسلامی در عرصههای اصول فقه، فقه، فلسفه، و دیگر عرصههای اندیشه، به تلمذ میپردازد و از خرمن دانش آن مراجع مسلم و استادان معظم، خوشهها و توشهها برمیچیند. پس از بازگشت به ایران، استاد جعفری پژوهش و تدریس و تألیف را آغاز میکند و تا واپسین روزهای حیات دست از این تلاش مجاهدانه نمیکشد. استاد جعفری در طول حیات خویش، صدها سخنرانی در مجامع علمی و دانشگاهی ایراد کرده است و همچنین با بیش از پنجاه تن از شخصیتهای علمی، فرهنگیِ داخلی و خارجی به گفتوگو و مفاهمه علمی پرداخته است. مکاتبات با برتراند راسل از آن جمله است. مرحوم استاد محمدتقی جعفری قریب به پنجاه اثر علمی نیز تالیف کرده است. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، یکی دیگر از این آثار ارجمند است. این کتاب در چهارده جلد و به مدت پنج سال تألیف شده است. شرح تفصیلی نهجالبلاغه، نیز از آثار برجسته آن مرحوم است. مولوی و جهانبینیها، تحلیل شخصیت خیام، حکمت، عرفان و اخلاق در شعر نظامی گنجوی و تکاپوی اندیشهها، از دیگر آثار عمیق و گرانسنگ این استاد فقید است.
کتاب اخیر، مجموعهای از گفت و گوها و مصاحبههای شخصیتهای خارجی با استاد است. استاد محمدتقی جعفری(قده) صفات و ویژگیهای فراوانی داشت که از او شخصیتی ممتاز ساخته بود. حافظه قوی، وسعت معلومات، استقلال فکری، نقادی اندیشهها، ارتباط با شخصیتهای علمی و فرهنگی، توجه به مقتضیات زمان، ابعاد فقهی و ویژگیهای اخلاقی آن مرحوم، همه منحصر به فرد بودهاند. آثار استاد محمدتقی جعفری(ره) همه مشحون از دقتهای ناب دینی و عقلانی است و عرصههای گوناگون و گستردهای را در بر میگیرد. بحث بنیادین «شناخت» یکی از عناصر مورد توجه استاد در بسیاری از مکتوبات خویش بوده است. اشاره به برخی از ارکان اساسی این بحث و نیز مباحث دیگر علامه جعفری(ره)، آگاهیهای عمیق در باب جهان و انسان به دست میدهد.
چاپ پنجم کتاب «تکاپوگر اندیشهها» زندگی، آثار و اندیشههای استاد علامه محمدتقی جعفری اثر دکتر عبدالله نصری، با قیمت ۵۰، ۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.
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