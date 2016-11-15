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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

در جریان سفر سجادپور به قزاقستان مطرح شد؛

تاکید بر گسترش همکاری های علمی و پژوهشی بین ایران و قزاقستان

تاکید بر گسترش همکاری های علمی و پژوهشی بین ایران و قزاقستان

روسای مراکز علمی و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه ایران و قزاقستان بر گسترش همکاریهای علمی در حوزه سیاست خارجی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم سجادپور، رئیس مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امورخاجه کشورمان در جریان سفر به جمهوری قزاقستان با رئیس موسسه مطالعات استراژیک ریاست جمهوری قزاقستان دیدار و در خصوص همکاریهای تحقیقاتی و علمی گفتگو کرد.

وی دراین دیدار با اشاره به ظرفیت های خوب مراکز علمی و آموزشی کشورمان بویژه دانشکده روابط بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و کتابخانه و اسناد تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه برای برگزاری نشست های مشترک، تبادل محقق و همکاری در زمینه اسناد تاریخ دیپلماسی اظهار آمادگی کرد.

«یرلان کارین»، رئیس موسسه مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری قزاقستان نیز در این دیدار ضمن معرفی فعالیتهای موسسه مذکور برای همکاری با موسسات مطالعاتی جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرد و آن را فرصتی مهم برای آشنایی با دانشمندان و تحلیل گران ایرانی دانست.

وی با اشاره به اینکه ایران و قزاقستان روابط استراتژیک دارند، افزود: راه اندازی خط آهن میان دو کشور نقش مهمی در مسیر توسعه منطقه داشته و امکان ایجاد تغییرات در نقشه حمل و نقل منطقه وجود دارد. موسسات مطالعاتی می توانند در ارتباط با مسائل دوجانبه و منطقه ای نشستهای اختصاصی داشته باشند.

براساس این گزارش در پایان این نشست یادداشت تفاهم همکاری بین طرفین به امضاء رسید.

کد مطلب 3824958

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