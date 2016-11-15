جای امثال توکلی در این مجلس خالی است/وضعیت شرم آور هوا در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با بیان اینکه قانون انتخابات ما نارسایی های جدی دارد، اظهارداشت: از جمله این نارسایی ها این است که از حضور برخی برادران باتجربه و دلسوزی که در دوره های مختلف زحمت کشیده اند، محروم شده ایم.

وی افزود: جای برادرانی مانند احمد توکلی در این مجلس خالی است؛ اگر نظام انتخاباتی ما حزبی بود آنها هم می توانستند از ۳۰ درصد رای و اقبال مردم، تعدادی افراد پخته و باتجربه را وارد مجلس کنند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید در این مجلس برای اصلاح قانون انتخابات فکری اساسی شود.

حضرتی در ادامه گفت: از رای معنادار نمایندگان مجلس دهم به وزرای پیشنهادی دولت به خصوص از فراکسیون امید تشکر می کنم که با وجود نامهربانی های برخی اعضای دولت، با صداقت کامل به ساماندهی امور پرداختند.

وی در ادامه، با تبریک و تسلیت شهادت محسن خزائی خبرنگار صدا و سیما در سوریه عنوان کرد: آزادی یک خبرنگار در روزهای اخیر خبر خوبی بود، امیدوارم هیچ خبرنگاری به خاطر انتشار تخلفات مسئولان بازداشت نشود.

حضرتی افزود: اگر دنبال مبارزه با فساد هستیم که مانند تومور سرطانی همه وجود نظام ما را در بر گرفته، باید جرات و جسارت را به خبرنگاران برگردانیم.

وضعیت آلودگی هوا در تهران شرم آور شده است

نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت هوا و تنفس در تهران و شهرهای بزرگ امکان زندگی را از مردم گرفته است، تصریح کرد: به خاطر این وضعیت شرم آور از عموم مردم به خصوص مردم تهران عذرخواهی می کنم.

حضرتی در ادامه به شرایط منطقه و جهان اشاره کرد و اظهارداشت: در شرایطی قرار داریم که جز با وحدت نیروهای انقلابی نمی توان کاری برای مردم کرد؛ هم اوضاع منطقه و هم شرایط جهان نگران کننده است.

اگر ترامپ، برجام را کنار بگذارد، راهی جز مقابله به مثل نداریم

وی با بیان اینکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نظر ما مهم است، گفت: فردی به ریاست جمهوری رسیده که حتی متحدان آمریکا را نیز نگران کرده است؛ این فرد در تبلیغات خود علیه توافق هسته ای صحبت می کرد و برخی مشاوران او می گویند که او در جستجوی راهی برای کنار گذاشتن برجام است.

عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: اگر اینطور شود، برای ما راهی جز مقابله به مثل باقی نمی ماند و همین امر نیز فرصت را برای برخی ها در منطقه فراهم می کند که برای ما مشکل ایجاد کند.

حضرتی همچنین به شکل گیری جریان «اسلام سلفی» در عراق و سوریه و برخی از کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: این جریان با حمایت مالی و لجستیکی کشورهای مرتجع منطقه صورت می گیرد و در خیلی موارد ساخته و پرداخته ابرقدرتها هستند.