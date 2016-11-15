مسئول ایمنی در کارگاه های ساختمانی مازندران بکارگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری صبح سه شنبه در جلسه انعقاد تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی استان اظهار داشت: آیین نامه بکار گیری مسوولین ایمنی در کارگاه‌ها به منظور ارتقای سطح ایمنی و نظام مند کردن بکارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری ازحوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین شده است.

وی افزود: این آئین نامه با نگاه کنترل خطرات موجود درکارگاه وشناسایی خطر وارزیابی ریسک تدوین شده است و امیدواریم اجرای این آیین نامه به ایجادانگیزه واعمال رفتار ایمن درمحیط منجر شود.

اصغری خاطرنشان کرد: شناسایی و مستند نمودن آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه، شناسایی خطر، ارزیابی ریسک، بازرسی مستمر از فرآیند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی، ثبت آمار حوادث ناشی از کار، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی، نیازسنجی، نظارت برخرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و ... از مهم‌ترین وظایف مسئولین ایمنی است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران تصریح کرد: گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط و داشتن مدرک فنی مطابق با دستورالعمل از ضروریات در شرایط صدور تأییدیه برای فعالیت مسوول ایمنی می‌باشد.

وی در پایان بیان داشت: در گذشته حداقل‌های ایمنی در شهرستان‌های استان مشهود نبود ولی امروزه استفاده از تجهیزات ایمنی و بروز رفتار ایمنی در استان لمس می‌شود و کاهش حوادث ایمنی نیز از نتایج مهم آن می‌باشد که با زحمات شبانه روزی مدیران و کارکنان این اداره کل و سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران شاهد وضعیت مطلوب کنونی هستیم.

محسن قربانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت همکاری دستگا ههای اجرایی مرتبط در حوزه کاهش حوادث ناشی از کار اظهار داشت: استان مازندران در زمینه ایمنی کار علی الخصوص در کارگاه‌های ساختمانی پیشرو می‌باشد و کاهش حوادث ناشی از کار در استان گواه این مهم است.

وی افزود: بروز حوادث ساختمانی آسیب‌های اجتماعی را نیز بدنبال دارد و توجه ویژه به آن از ضروریات می‌باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با تأکید بر ضرورت آموزش در حوزه ایمنی کار در کارگاه‌های ساختمانی خاطرنشان کرد: شرکت در دوره‌های آموزشی ایمنی کار یکی از الزامات سازمان برای ارتقاء پایه برای مهندسین می‌باشد.

قربانی بیان داشت: با توجه به عملکرد بسیار خوب استان در این حوزه، مازندران بعنوان دبیرخانه کنفرانس ملی HSE در کشور انتخاب شد و بهمین منظور نیز اولین کنفرانس در روزهای ۵ و ۶ دی ماه سال جاری در مجتمع نفت محمودآباد با حضور مقامات کشوری برگزار خواهد شد.

گفتنی است در ادامه این جلسه تفاهم نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی استان مازندران با امضاء مهندس اصغری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهندس قربانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران منعقد و میان طرفین مبادله شد.