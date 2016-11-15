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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان:

مراکز اقامتی غیرمجاز آذربایجان شرقی پلمپ می شوند

مراکز اقامتی غیرمجاز آذربایجان شرقی پلمپ می شوند

تبریز - معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از پلمپ مراکز اقامتی غیرمجاز در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، امیر حجازی سه شنبه با اعلام این خبر افزود: در اجرای طرح نظارت بر اماکن اقامتی اعم از، هتل ها، هتل آپارتمان ها و مهمانپذیرها که بدون کسب پروانه بهره برداری از سوی معاونت گردشگری این اداره کل و مجوز از اتحادیه صنف مهمان پذیران فعالیت می کنند، با حکم دادستانی پلمپ خواهد شد.

وی تصریح کرد: بخشی از گردشگران داخلی و خارجی توسط افراد به مجموعه آپارتمان‌های مسکونی  غیر مجاز و شخصی هدایت شده و اسکان می یابند که از دید نهادهای مربوطه در امر نظارتی به دور بوده و امکان ثبت و پیگیری آنها نیست.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: اجازه فعالیت به اماکن اقامتی غیرمجاز در استان را نخواهیم داد چرا که فعالیت این گونه اماکن خسارت‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیری را برای گردشگران و نیز مالکان اماکن اقامتی در پی خواهد داشت.

حجازی گفت: در راستای حمایت‌ از مراکز اقامتی مجوزدار، در جریان اقدامات نظارتی معاونت گردشگری و انجام بازدیدهای صورت گرفته با همکاری اتحادیه صنف مهمان پذیران استان این مراکز شناسایی شده و بزودی با حکم معاونت دادستانی استان پلمپ خواهند شدو همچنین برای ارتقا آگاهی عمومی و با همکاری نهادهای نظارتی در سطح استان اقدام به نصب تابلوهایی با مضمون خودداری از اقامت در اماکن غیرمجاز خواهد شد.

کد مطلب 3824964

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