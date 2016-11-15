مصطفی هاشمی: بسکتبال شیمیدر از نظر فنی و جاه طلبی باید تقویب شود

مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه دو روز بعد از دیدار تیم های شیمیدر تهران و شهرداری تبریز در هفته دوم لیگ بسکتبال، پیشنهاد هدایت شیمیدر به وی مطرح شد، اظهارداشت: تا قبل از آن هیچ ارتباطی حتی در حد مذاکره با مجموعه شیمیدر نداشتم. بنابراین در شرایط فعلی این تیم و اوضاعی که دارد دخیل نبودم با این حال راه فرای نیست؛ من با این شرایط هدایت این تیم را پذیرفتم و خودم همه مشکلات و ناکامی ها را جوابگو باشم.

وی با اشاره به دیدار روز گذشته تیم شیمیدر مقابل نفت آبادان در هفته چهارم لیگ بسکتبال که با شکست تیمش به پایان رسید، خاطرنشان کرد: رقابت پایاپایی به آبادانی ها داشتیم اما در یک لحظه بازیکنانم نتوانستند توپ را وارد سبد حریف کنند در حالیکه بازیکنان حریف بلافاصله یک شوت سه امتیازی زدند، همین شوت اختلاف دو تیم را به چهار امتیاز رساند و تا پایان نتوانستیم آن را جبران کنیم و در نهایت باختیم. به هر حال در هر بازی بسکتبال یک تیم باید برنده باشد و یک تیم بازنده؛ در این بازی هم باید یا ما می باختیم و یا تیم حریف.

سرمربی تیم شیمیدر با یادآوری دوباره اینکه نقش زیادی در اوضاع فعلی این تیم ندارد، گفت: یک مربی وقتی هدایت تیمی را می پذیرد اما دو ماه پیش از مسابقات اقدام به جذب بازیکنان مورد نظر داخلی و خارجی خود می کند، تمرینات تیمش را آغاز می کند، بازیکنانش را در جریان دیدارهای تدارکاتی مورد آزمون و خطا قرار می دهد و ...؛ اما هیچ یک از اینها برای من به عنوان سرمربی شیمیدر مهیا نبوده است اما به هر حال من هدایت تیم را با همین شرایط پذیرفتم و حالا هم امیدوارم روز به روز بهتر شویم کما اینکه امروز نسبت به روزی که تیم را تحویل گرفتم، شرایط بهتری داریم.

هاشمی همچنین با تاکید بر اینکه تیم شیمیدر از دو جنبه نیاز به تقویت دارد، خاطرنشان کرد: تمرین و آموزش به جای خود اهمیت دارد اما این دو فاکتور زمانی نتیجه بخش می شود که نیروی انسانی لازم هم در اختیار باشد. یکی از نیازهای شیمیدر تقویت نیروی انسانی است. در واقع نیاز است تا شیمیدر از جنبه فنی و جاه طلبی تقویت شود. در این صورت می توانیم به روزهای موفقیت و فرا رسیدن زودتر آنها خوش بین تر باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تغییرات موردنظر باید هر چه زودتر در ترکیب شیمیدر اتفاق بیفتد، تصریح کرد: با درایت و علاقمندی که در مدیریت شیمیدر سراغ دارم، اطمینان دارم که این مهم به همین زودی انجام می شود. به هر حال نیازها هر چه زودتر مهیا شود، زودتر هم به نتیجه می رسیم اما در غیر این صورت زمان بیهوده می گذرند بدون اینکه بتوانیم از آنها استفاده مفید را ببریم.

سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر با اشاره به اینکه دیدار آتی این تیم در لیگ برتر برابر شهرداری اراک برگزار می شود، گفت: برخی از تیم های حاضر در لیگ از تماشاگران خوبی برخوردار هستند مثل همین تیم شهرداری اراک؛ مقابل چنین تیم هایی باید در دو جبهه جنگید. هم مقابل تماشاگران شان و هم مقابل بازیکنان شان؛ شهرداری اراک نه تنها تماشاگران مشتاقی دارد بلکه به لحاظ مهره نیز جزو تیم های خوب لیگ است. بازیکنان این تیم از خیلی وقت پیش با هم تمرین می کنند و طی چهار هفته گذشته هم حضوری خوب در دیدارها داشته اند. مقابل چنین تیمی محکوم به تلاش خیلی زیاد هستیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.