۱۴درصد خانوارهای استان سمنان در سرشماری حضوری غایب بودند

رضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۱۹۸هزار خانوار در استان سمنان تاروز گذشته به صورت حضوری شمارس شده اند، ابراز داشت: ۲۳هزار خانوار از این تعداد در هنگام سرشماری حضوری غایب بودند که باید با مراجعه به سامانه اینترنتی سرشماری۹۵، نسبت به اعلام کد غیبت خود اقدام کنند.

وی خواستار جدی گرفتن تکمیل ثبت نام سرشماری توسط مردم شد و افزود: خانواده های غایب همچنین می بایست با مطالعه محتویات فرم غیبت که توسط ماموران صادر می شود، مراحل تکمیل ثبت نام خود در طرح سرشماری ۹۵را تکمیل کرده و در صورت نیاز می توانند با شماره تلفن های درج شده بر روی آن تماس حاصل کنند.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان سمنان همچنین گفت: ۶۰درصد خانوار استان با حضور ماموران سرشماری کد ثبت نام اینترنتی خود را ارائه کرده اند و مابقی یا در زمره ۱۴درصد خانوار غایب بوده، یا ثبت نام اینترنتی خود را انجام نداده اند و یا ممکن است در انتظار حضور ماموران باشند.

عبدالله زاده در پاسخ به این سوال که تا کنون عملکرد سرشماری حضوری استان را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: تا روز گذشته عملکرد سرشماری حضوری استان بیش از ۸۰درصد برآورد شده که آماری نسبتا خوب است.

وی بیان داشت: ممکن است برخی مسئولان و یا هم استانی ها نسبت به ارائه آمار عملکرد ابهام داشته باشند که در اینجا باید گفت روش محاسبه میزان عملکرد طبق دستور العمل ارائه شده از سوی وزارت کشور و مرکز آمار ایران به این صورت است که تعداد کل خانوارهای فهرست شده منهای خانوارهای غایب، تقسیم بر برآورد تعداد خانوار ۹۵میزان عملکرد را به ما ارائه می دهد که بر این حسب استان سمنان تاروز گذشته ۸۱درصد از کار سرشماری خود را به اتمام رسانده بود که امیدواریم این میزان در روزهای آتی بیشتر شود.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان سمنان، گفت: خوشبختانه در برخی شهرستان ها میزان عملکرد فراتر از تصور است برای مثال در دامغان ۹۶درصد و در سرخه ۹۴درصد کار صورت گرفته است و هم اکنون شاهرود و سمنان با ۷۳ و آرادان با ۷۲درصد کمترین میزان عملکرد را داشته اند که پیش بینی ما افزایش چشم گیر عملکرد در روزهای منتهی به پایان سرشماری است.

عبدالله زاده بیان داشت: سرشماری نفوس و مسکن ۹۵استان سمنان مانند سایر نقاط کشور تا بیست و هشتم آبانماه ادامه دارد و ۲۱۸مامور سرشماری در این استان تا پایان این طرح با لباس های متحد الشکل و کارت شناسایی معتبر در مقابل منازل مردم حاضر خواهند شد.