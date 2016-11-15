آبیاری ۱۰ هزار مترمربع فضای سبز با تصفیه آب فاضلاب در ساری

حسینعلی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور حفظ ذخایر آبی و مبارزه با پدیده کم آبی و اثرات ناشی از آن دو دستگاه پکیج فاضلاب بهداشتی با ظرفیت پنج متر مکعب در انبار نفت ساری نصب شد.

مدیر منطقه ساری تاکید کرد: پدیده کم آبی و شیوه مواجهه با آن نسبت به سایر بلایای طبیعی و غیر مترقبه در ایران بایستی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرید در این راستا منطقه ساری اقدام به نصب ۲ دستگاه پکیج تصفیه آب فاضلاب بهداشتی کرده است.

طالبی اذعان کرد: این پکیج‌ها قادر هستند که فاضلاب بهداشتی را مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران تصفیه نمایند و از پس آب این پکیج‌ها می‌توان برای آبیاری فضای سبز طبق استانداردهای زیست محیطی استفاده نمود.

طالبی ضمن تاکید براستفاده ازفضای سبزادارات ازدرختان، بوته‌ها وچمن های مقاوم به خشکی که نیاز کمتری به آبیاری دارند، افزود: برای آبیاری فضای سبز در ادارات بهتراست ازروش های مدرن آبیاری مانند آبیاری قطره ای استفاده شود تاهدررفت آب به حداقل برسد.

وی ادامه داد: توجه ویژه به ایجاد فن آوری، بهبود مدیریت هدررفت راحذ ف کرد وقبل ازفکرکردن به طرح‌های پرهزینه جدید شبکه‌های توزیع فرسوده وقدیمی آب را اصلاح وتقویت کرد.

طالبی آب را منشاء حیات و زیربنای رشد و توسعه دانست و از بیهوده هدر دادن آن در برخی موارد گفت و اظهار داشت: یکی ازفن آوریهای جدید که می‌تواند به بحران کم آبی کمک کند استفاده ازپکیج های تصفیه فاضلاب است.

وی ادامه داد: آب مایه حیات است وهمه باید درمصرف آن صرفه جویی کنند چون زندگی ما و همه جانداران به آن وابسته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار متر مربع فضای سبز در انبار نفت ساری است که در آن گیاهان و درختان زیادی از گونه‌های متفاوت بوده و از تصفیه آب فاضلاب بهداشتی آبیاری می‌شود که به منظور صرفه جویی بیشتر از روش آبیاری قطره ای بهره برداری شده است.