پول های آزاد شده از برجام صرف هزینه های انتخاباتی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نطق میان دستور نمایندگان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

مجتبی ذوالنور در نطق میان دستور خود خطاب به رئیس جمهور گفت: مردم ما نیاز به اشتغال دارند. امروز آمار بیکاری در کشور سرسام آور است. جنابعالی و بعضی از مسئولین در آمارها اعلام می کنید که در ۳ سال گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده اما وقتی ما از درون دولت استعلام می کنیم، مشخص می شود در ۳ سال گذشته هیچ پروژه جدیدی آغاز نشده و پروژه های نیمه کاره نیز تعیین تکلیف نشده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: امروز صنایع ما زیر ۵۰ درصد کار می کنند و بیشتر صنایع ما ورشکسته و بیکار شده اند و کارکنان آنها به لشکر بیکاران اضافه شده اند.

ذوالنور اظهارداشت: آقای رئیس جمهور برای بیان موفقیت های برجام مرتب اعلام می شود تحریم ها برداشته شده و مدیریت اعتباراتمان را در خارج از کشور در اختیار داریم و فروش نفتمان به ۴ برابر افزایش یافته است. اگر چنین آمارهایی درست است که باید درست باشد، چرا در اعتبارات ادارات و سازمان های ما تغییری مشاهده نمی شود.

وی ادامه داد: نکند خدای ناکرده این پول ها برای حل مشکل بیکاری هزینه نمی شود، بلکه در آستانه انتخابات با اقدامات خاصی صرفاً در جهت جلب آراء استفاده می شود.

نماینده مردم قم ادامه داد: اگر امروز نفت ما نزدیک به ۴ برابر گذشته به فروش می رسد باید تغییر افزایش درآمد دولت در زندگی مردم دیده شود.

رئیس کمیته هسته ای مجلس ضمن گرامیداشت سالروز شکست حصر سوسنگرد گفت: مقام معظم رهبری در این حماسه بزرگ نقش محوری داشتند.

وی تصریح کرد: امروز مسیر کربلا در مسیر انقلاب تعریف می شود و جریان هایی که در مقابل انقلاب قرار گرفته اند تا خط دفاع مقدس را تضعیف کنند باید شناخته شوند.

نماینده قم از رئیس جمهور گلایه کرد: کار زیبایی کردید که در حاشیه سفر به خوزستان به شملچه برای بدرقه زوار اربعین رفتید. اما نمی دانم خبر داشتید یا نه که ۱۰۰ متری شما یادمان شهدای شملچه است که دلهای عاشق را به سوی خود می کشاند. ای کاش برای زیارت تربت شهدا هم این ۴۰۰ متر را جزء برنامه سفر خود قرار می دادید.