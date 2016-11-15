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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

رئیس توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی:

۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش ماشین آلات کشاورزی صرف شد

۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش ماشین آلات کشاورزی صرف شد

قائمشهر - رئیس توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی از اختصاص پنج هزار میلیارد تومان، اعتبار برای سرمایه گذاری در بخش ماشین‌آلات کشاورزی، از ابتدای دولت تدبیر وامید، خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، کامبیز عباسی، صبح سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات کشاورزی در قائم‌شهر، اظهارداشت: در حوزه برنج سیاست وزارتخانه افزایش سطح نیست و به همین حهت تولید برنج را به دو استان گیلان و مازندران محدود کرده ایم.

وی بهره‌وری آب را از شاخصه های مهم تولید برنج، عنوان کرد و گفت: استفاده بهینه از آب، وزارتخانه را برآن داشت تا برای تولید برنج در سایر استانها محدودیت ایجاد کرده و صرفا" از دو استان گیلان و مازندران حمایت کند و بخش بزرگی از سرمایه گذاری مکانیزاسیون، در این دو استان انجام شود.

رئیس مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی از اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان، اعتبار برای سرمایه گذاری در بخش ماشین‌آلات کشاورزی، از ابتدای دولت تدبیروامید، خبر داد و افزود: ۱۶ درصد از این اعتبارات در بخش مکانیزاسیون حوزه برنج اختصاص داده شده‌است، بطوریکه در حوزه کاشت و برداشت مکانیزه برنج که در سال ۹۲ حدود ۱۰۰ هزار هکتار بود، اکنون به ۳۵۰ هزار هکتار رسیده است.

عباسی بر اهمیت خدمات پس از فروش ماشین‌آلات برنج، تأکید کرد و گفت: تمام ماشین‌آلات کشاورزی در کشور، یکسال گارانتی دارند که این رقم در خصوص ماشین‌آلات برنجکاری، دو برابر خواهدبود.

وی تصریح کرد: سیاست وزراتخانه جهادکشاورزی کاهش تقاضای آب است که برای رسیدن به آن، توسعه کشت نشایی در برنج و سایر محصولات استان، آبیاری تحت فشار و تغییر فصول کاشت از اهمیت خاصی برخوردار است.

کد مطلب 3824989

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