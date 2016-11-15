۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش ماشین آلات کشاورزی صرف شد

به گزارش خبرنگارمهر، کامبیز عباسی، صبح سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات کشاورزی در قائم‌شهر، اظهارداشت: در حوزه برنج سیاست وزارتخانه افزایش سطح نیست و به همین حهت تولید برنج را به دو استان گیلان و مازندران محدود کرده ایم.

وی بهره‌وری آب را از شاخصه های مهم تولید برنج، عنوان کرد و گفت: استفاده بهینه از آب، وزارتخانه را برآن داشت تا برای تولید برنج در سایر استانها محدودیت ایجاد کرده و صرفا" از دو استان گیلان و مازندران حمایت کند و بخش بزرگی از سرمایه گذاری مکانیزاسیون، در این دو استان انجام شود.

رئیس مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی از اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان، اعتبار برای سرمایه گذاری در بخش ماشین‌آلات کشاورزی، از ابتدای دولت تدبیروامید، خبر داد و افزود: ۱۶ درصد از این اعتبارات در بخش مکانیزاسیون حوزه برنج اختصاص داده شده‌است، بطوریکه در حوزه کاشت و برداشت مکانیزه برنج که در سال ۹۲ حدود ۱۰۰ هزار هکتار بود، اکنون به ۳۵۰ هزار هکتار رسیده است.

عباسی بر اهمیت خدمات پس از فروش ماشین‌آلات برنج، تأکید کرد و گفت: تمام ماشین‌آلات کشاورزی در کشور، یکسال گارانتی دارند که این رقم در خصوص ماشین‌آلات برنجکاری، دو برابر خواهدبود.

وی تصریح کرد: سیاست وزراتخانه جهادکشاورزی کاهش تقاضای آب است که برای رسیدن به آن، توسعه کشت نشایی در برنج و سایر محصولات استان، آبیاری تحت فشار و تغییر فصول کاشت از اهمیت خاصی برخوردار است.